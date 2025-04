MMA : la PFL lance Patrice Evra dans le grand bain !

L’ancien footballeur international, Patrice Evra, fera ses débuts en arts martiaux mixtes (MMA) lors du PFL Europe Paris, le 23 mai à l’Accor Arena, annonce la Professional Fighters League.

Patrice Evra, ancien capitaine des Bleus, se prépare à réaliser son rêve de combattre en MMA dans la SmartCage de la PFL. Entraîné depuis 2016 par son ami Cédric Doumbé, star du PFL, l’intéressé peaufine ses compétences pour son tout premier combat officiel. L’annonce de son adversaire est imminente. Athlète accompli, Patrice Evra s’appuiera sur son talent et sa folle détermination pour relever le défi le plus singulier de sa longue carrière sportive.

« Vous devriez le savoir maintenant, I love this game moi aussi ! J’ai joué sur les plus grandes scènes du monde, remporté tous les plus grands trophées du football, mais le PFL Europe Paris sera une soirée vraiment spéciale pour moi. Je m’entraîne depuis des années avec les meilleurs », s’enthousiasme ainsi celui qui a animé le flanc gauche d’Old Trafford sous l’ère Ferguson.

Plus qu’un combat spectacle ?

Alors assistera-t-on à un combat spectacle ou à un duel réellement compétitif ? Vraisemblablement, Pete Murray, PDG de la PFL, penche plutôt pour la seconde option : « On me dit qu’il aime ce sport autant que nous, et on le découvrira le 23 mai ! Nous sommes extrêmement heureux d’avoir une superstar comme Patrice Evra sous la bannière du PFL. Nous cherchons à proposer des combats spectaculaires et à écrire l’histoire. Je ne peux pas vous dire à quel point Patrice est enthousiaste à l’idée de monter dans la cage. Vous le verrez par vous-même à l’Accor Arena. Paris !

A suivre donc…

