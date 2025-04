Salomon dévoile les recrues 2025 de son Team athlètes

Salomon affiche ses ambitions en dévoilant ses nouvelles recrues 2025 pour sa team de trail running considérée comme l’une des meilleures au monde. Des Alpes françaises au Japon, en passant par la Chine, le Kenya, l’Espagne ou encore la Suisse, Salomon a ratissé large pour étoffer ses rangs.

Depuis plus de 20 ans et sa création en 2004, l’équipe internationale de trail running Salomon compte dans ses rangs certains des plus grands coureurs de montagne au monde. Parmi eux, certains sont devenus des figures emblématiques, à l’image des deux français Mathieu Blanchard et François D’Haene, et de l’américaine Courtney Dauwalter, rentrée dans l’histoire en remportant la Western States 100, la Hardrock 100 et l’UTMB la même année. Face à la concurrence qui s’intensifie chaque année, le team athlètes Salomon et son directeur de la performance, Aitor Viribay, se sont appuyés sur la science pour bâtir un programme de détection et s’assurer de recruter les meilleurs talents.

« Le trail running a profondément évolué ces vingt dernières années. Nous voulons désormais faire entrer ce sport dans une nouvelle ère, où la performance athlétique dans les plus grandes courses sera fondée sur la science, l’ingénierie et la prévisibilité. Cette révolution s’inscrit pleinement dans notre démarche d’innovation produit, comme en témoigne la S/LAB Ultra Glide. Notre objectif : avoir les meilleurs athlètes avec les meilleurs produits sur chaque ligne de départ », témoigne Scott Mellin, Global Chief Brand Officer chez Salomon.

Pour souder sa nouvelle équipe et réaliser des entraînements collectifs, le team athlètes a passé une semaine de stage en Corse avant d’attaquer la saison sur le circuit Golden Trail World Series (GTWS) organisé par Salomon. Rentrée réussie pour le Suisse Joey Hadorn qui occupe la 3ème place provisoire des GTWS après sa 4ème place à Kobe (Japon) le 16 avril et sa 3ème place sur la deuxième étape le 26 avril à Chengde (Chine).

Liste des recrues internationales 2025

Joyline Chepngeno (KEN) : Ancienne sprinteuse scolaire, elle revient au trail après une pause familiale et professionnelle. En 2024, elle remporte Sierre-Zinal.

L’équipe de course sur route au complet

Sous la direction de Kamilah Journet, Manager de l’équipe Road Running, la division route du Team Salomon pose également les bases d’une ambition importante. Aux athlètes déjà sponsorisés par Salomon comme Anaïs Quemener, visage familier du running français, viennent s’ajouter de nouvelles recrues.