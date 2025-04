L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) – qui gère l’organisation des 24 Heures du Mans, mais également les droits associés, tels que les droits de diffusion, les licences de marque, et les partenariats commerciaux – a fait une annonce qui ne laissera pas indifférent les fans les plus nostalgiques de la balle jaune.

Dans les faits, le rôle de starter officiel revient chaque année à une personnalité d’envergure internationale. Pour la 93e édition de la plus grande épreuve d’endurance au monde, l’ACO s’est tournée du côté de la Suisse : Roger Federer donnera en effet le départ de cette course mythique, le samedi 14 juin prochain, à 16 heures. De quoi donner une touche encore plus glamour à un événement qui n’en manquait pourtant pas.

Du tennis à la piste : Federer ne laisse pas indifférent

« C’est un grand honneur d’avoir été invité à donner le départ des 24 Heures du Mans, une course aussi mythique qu’exigeante. J’ai toujours été fasciné par l’engagement, la précision et l’endurance qu’elle exige », assure ainsi le champion helvète, qui évoque « un moment très spécial ».

Et le moins que l’on puisse dire est que la réciprocité est de mise du côté de l’ACO et de son Président, Pierre Fillon : « Accueillir Roger Federer en tant que starter officiel des 24 Heures du Mans est un immense privilège. Son aura dépasse largement les frontières du tennis. C’est une légende vivante, admirée pour son palmarès autant que pour son humanité. Sa présence viendra magnifier cette 93e édition, qui s’annonce déjà exceptionnelle.»

