Le Grenoble Foot 38, pensionnaire de Ligue 2 BKT, s’associe au streamer Zack Nani pour offrir à ses fans une expérience inédite, mêlant football, gaming et restauration, dans un partenariat innovant qui dynamise la communication du club.

Le Grenoble Foot 38, club dynamique de Ligue 2, continue d’attirer l’attention avec un partenariat original conclu cette semaine avec le célèbre streamer Zack Nani. Connu pour sa communauté engagée et son activité dans le gaming, Zack Nani est également à la tête de sa propre chaîne de restauration rapide, La Kazdalerie, qui a récemment ouvert une enseigne à Échirolles, près de Grenoble. Cette alliance illustre la volonté du GF38 d’innover en matière de marketing et de communication pour renforcer sa proximité avec les jeunes publics.

Pour marquer ce partenariat, le club grenoblois a proposé un jeu concours inédit à l’occasion du derby des Alpes face au FC Annecy, ce vendredi 19 septembre (20 heures). Les quatre gagnants vont avoir la chance de vivre une expérience exclusive : regarder le match… depuis deux canapés installés au bord de la pelouse, en compagnie de Zack Nani lui-même. Une opportunité rare, qui mêle passion du football et univers digital, renforçant ainsi l’attractivité du GF38.

Zack Nani sur tous les fronts

Ce partenariat s’inscrit aussi dans le contexte plus large de la montée en puissance de Zack Nani en dehors du gaming. Il a récemment fait parler de lui en achetant les droits de diffusion en France de la Saudi Pro League, un move stratégique qui illustre sa capacité à étendre son influence au-delà des simples contenus de streaming. Cette initiative confirme son positionnement comme un acteur clé du crossover entre sport traditionnel, esport et médias digitaux.

Pour Grenoble, s’associer à un influenceur de cette envergure est un vrai levier pour capter une audience plus jeune, souvent difficile à toucher par les canaux classiques. Cette collaboration promet d’ouvrir la porte à d’autres activations innovantes, mélangeant événements physiques, contenus exclusifs en ligne et expériences immersives.

En résumé, le GF38 et Zack Nani montrent que la rencontre entre football et culture digitale peut générer des idées originales et attractives, offrant ainsi aux fans des moments uniques et renforçant l’image du club comme une institution moderne et connectée.

