Zack Nani va devenir le premier streamer européen à diffuser une ligue pro de football. Dès le 19 août, il proposera gratuitement des matchs de la Saudi Pro League sur ses chaînes Twitch et YouTube. Et soyez prêt, il ne compte pas s’arrêter là…

Tremblement de terre sur la planète droits TV. C’est une première en Europe : Zack Nani, figure phare de la scène Twitch française, devient le tout premier créateur de contenu à obtenir les droits de diffusion d’un championnat de football professionnel. Grâce à sa société Zack Nani Prod et en partenariat avec IMG, diffuseur officiel de la Roshn Saudi League, il retransmettra dès le 19 août plusieurs affiches du championnat saoudien, en direct et gratuitement sur ses chaînes Twitch et YouTube.

La première diffusion mettra en lumière les demi-finales de la Supercoupe d’Arabie, avec notamment le choc très attendu entre Al Ittihad de Karim Benzema et Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La finale suivra le 23 août, avant le coup d’envoi de la saison régulière du championnat.

Trois matchs par semaine

Au-delà de l’aspect sportif, cette initiative marque un tournant majeur dans le paysage médiatique. Pour la première fois, un streamer indépendant devient diffuseur officiel d’une compétition professionnelle. « Mon objectif est de rendre le football plus accessible et plus proche du public », explique Zack Nani dans un communiqué de presse. Fidèle à l’ADN des plateformes numériques, l’expérience proposée sera interactive, communautaire et 100 % en live.

Concrètement, le dispositif prévoit la diffusion de trois matchs par semaine, dont un “Match of the Week” avec un plateau dédié, sans abonnement ni barrière financière. Des invités issus du monde du sport, du divertissement ou encore de la sphère internet viendront enrichir les échanges en direct avec la communauté.

Combien a-t-il déboursé ?

« J’ai toujours voulu avoir le moyen de diffuser du foot légalement, reconnaît le steamer dans un entretien accordé à L’Équipe. Mais quand on n’est pas une chaîne, acheter des droits est très opaque. Par qui faut-il passer ? À qui faut-il parler ? Je ne savais pas comment faire. J’avais envoyé des mails à des fédérations étrangères et à des Championnats pas diffusés en France mais je n’avais jamais reçu de réponse claire. C’était dans ma tête mais je n’ai jamais pu le concrétiser. »

À nos confrères, Zack Nani ne dévoile pas le prix déboursé pour décrocher ces droits de diffusion. Il donne toutefois une large fourche, évoquant « une somme au-delà de six chiffres » : « Ce sont des droits que j’achète personnellement et non pas via un investisseur ou une autre société. C’est le plus gros investissement réalisé avec ma société qui produit toutes mes émissions et mes vidéos YouTube. Une somme au-delà des six chiffres pour une saison et une deuxième en option. C’est une exclusivité sur la partie gratuite, donc une chaîne payante peut techniquement encore récupérer les droits en France. »

Le premier investissement d’une longue série ?

Dans la foulée de son annonce, qui a fait grand bruit dans les médias, Zack Nani a confié à son tchat déjà réfléchir à d’autres investissements. « Maintenant que je suis rentré dans le game des droits tv, je vous le dis, on m’a proposé d’autres trucs. Je spoilerai rien, mais ne soyez pas étonnés s’il y a, de temps en temps, d’autres compétitions diffusées sur ma chaîne. Je suis pas devenu beIN, je ne vais pas diffuser trois championnats, mais une coupe de quelque chose, une supercoupe de machin… Maintenant que j’ai appris certains prix. Attention ! »

Toujours est-il que ce projet illustre la montée en puissance d’un nouveau modèle médiatique : jeune, indépendant, connecté. Déjà reconnu pour ses contenus football (interviews de Karim Benzema, Didier Drogba ou encore Samir Nasri), Zack Nani poursuit sa dynamique en construisant, via Zack Nani Prod, une véritable alternative aux diffuseurs traditionnels.

Pour rappel, la Saudi Pro League avait été diffusée un temps sur Canal+, mais face à des audiences très faibles, la chaîne cryptée a décidé de jeter l’éponge.

