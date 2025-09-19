Toujours en travaux, le Camp Nou ne pourra pas accueillir Barça-PSG en Ligue des champions. Le match se jouera à Montjuïc, un choix aux implications fortes pour le club sur le plan marketing.

Des travaux qui trainent encore et encore… Toujours privé de son emblématique Camp Nou, le FC Barcelone a confirmé, ce vendredi 19 septembre, que la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, prévue le 1er octobre à 21 heures, se jouera au stade Olympique de Montjuïc. Le club catalan, en pleine phase de rénovation de son enceinte historique depuis 2023, n’a pas encore obtenu les autorisations administratives nécessaires à sa réouverture.

Dans un communiqué publié sur le site du club, le Barça indique continuer à « travailler activement » pour finaliser les démarches avec la municipalité. Ce contretemps prolonge une période de transition délicate, tant sur le plan sportif que marketing, pour une institution dont l’enceinte constitue un pilier central de la stratégie de marque et d’hospitalité.

Montjuïc, un stade qui réussit au PSG

Le Camp Nou, rebaptisé Spotify Camp Nou dans le cadre d’un partenariat majeur, devait jouer un rôle clé dans la modernisation de l’offre premium du club (loges, hospitalités, naming). En attendant, c’est à Montjuïc — site temporaire d’une capacité réduite à environ 49 000 places — que le club continue d’évoluer. Le choc face au PSG s’y tiendra donc dans un cadre moins intimidant et au potentiel commercial limité.

Un lieu qui rappelle de (très) bons souvenirs au club parisien : en avril dernier, c’est déjà à Montjuïc que les hommes de Luis Enrique avaient renversé le Barça (4-1) en quart de finale retour. Un symbole de plus dans un duel devenu classique du football européen.

