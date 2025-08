Le Racing Club de Lens consolide ses fondations avec un nouveau partenariat d’envergure. Leader européen dans le traitement de l’humidité, Murprotec s’engage aux côtés des Sang et Or en tant que partenaire premium jusqu’en 2027.

Ancrée localement avec trois agences dans le Pas-de-Calais (Cucq, Thélus et Vitry-en-Artois), l’entreprise s’affichera au dos des maillots des équipes premières masculine et féminine, affirmant son engagement pour le club ainsi que pour le développement du football féminin lensois.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Murprotec en tant que nouveau Partenaire Premium du Racing pour les deux prochaines saisons (…) Il s’agit d’une belle rencontre entre deux entités partageant des valeurs fortes et une vision commune de l’avenir. Je me réjouis d’autant plus de ce partenariat puisque Murprotec apparaîtra sur le haut du dos du maillot de notre équipe professionnelle masculine et sur celui de notre équipe féminine, engagée en Arkema Première Ligue. Cela démontre une nouvelle fois l’attractivité du Racing Club de Lens et la qualité du travail mené par l’ensemble des équipes du club. » (Benjamin Parrot, Directeur Général du Racing)