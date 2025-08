Jeudi 31 juillet, Decathlon a lancé une campagne mondiale percutante pour promouvoir ses nouveaux crampons de football CLR RED, avec en tête d’affiche Antoine Griezmann. Baptisée “CLR Academy,” cette dernière transforme la rentrée en véritable célébration du football.



Dans un film réalisé par Pierre Davy, l’ancien métronome de l’équipe de France endosse le rôle de « Professeur Griezmann », un enseignant charismatique qui fait vibrer une classe d’élèves réunis par leur amour du ballon rond et leurs crampons CLR RED.

Les élèves, dissipés, s’apaisent dès l’entrée de Griezmann dans la classe, une paire de CLR RED aux pieds. Avec humour, il lance un « contrôle surprise » mêlant gestes techniques, quiz sur ses buts légendaires et clins d’œil à la culture foot. Entre deux gorgées de maté, il taquine ses élèves, créant une ambiance savoureuse.

Le message est clair : pros et amateurs partagent les mêmes crampons et la même passion, incarnée par la signature « Same boots, Same passion ».

Pour information, les CLR RED sont les premiers crampons à porter les initiales de Griezmann. Déployée sur les réseaux sociaux de Decathlon et de Griezmann, la campagne s’étendra également en magasins.

