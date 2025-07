Le club présidé par François Pinault a officialisé la signature d’un partenariat majeur avec Hellowork, première plateforme privée de recrutement française. Ce partenariat verra le logo Hellowork figurer sur le maillot de l’équipe professionnelle du Stade Rennais, dès le début de la saison 2025/2026.

Dans les faits, l’entreprise accompagne chaque année plus de 5 millions de candidats et plus de 80 000 utilisateurs professionnels partout en France grâce à ses plateformes d’emploi et de formation.

Notons qu’Hellowork a été fondée à Rennes, ce qui donne encore plus de relief à ce partenariat. Autre clin d’œil de l’histoire, son siège social se situe sur un site bien connu du Stade Rennais, à savoir Le Mabilay où la formation bretonne a disputé plusieurs matchs au début du 20e siècle.

La déclaration

« L’arrivée de Hellowork sur notre maillot est une étape importante dans le développement de nos partenariats stratégiques. Nous partageons une ambition commune : faire grandir le club tout en contribuant à la dynamique économique et sociale de notre territoire. Nous sommes fiers de les compter parmi nos partenaires officiels. Je tiens à saluer le travail de l’équipe sponsoring du club qui a su co-construire avec Hellowork un partenariat porteur de sens. » (Arnaud Pouille, Président du Stade Rennais F.C)

