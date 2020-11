NHL – adidas dévoile 31 nouveaux maillots « Reverse Retro » pour la saison 2021

Aujourd’hui, la National Hockey League (NHL) et adidas ont dévoilé la nouvelle collection de maillots « Reverse Retro » au look vintage.

Les 31 franchises utiliseront ce jersey old school lors de certains matchs de la prochaine saison qui se disputera sur l’année 2021.

Le retro est une valeur sûre lorsqu’il s’agit de maillots d’équipes. Les exemples récents dans le basket (NBA) ou encore dans le football sont nombreux. Equipementier de la NHL depuis 2017, adidas a décidé de proposer une collection vintage pour l’ensemble des équipes, une première dans l’histoire de la ligue.

Pour concevoir ces maillots, adidas a décidé de s’inspirer de périodes historiques de chaque franchise tout en proposant des designs et une combinaison de couleurs modernisées. Ces nouveaux maillots seront disponibles à la vente à partir du 1er décembre. Les prix varieront de 180$ à 225$ aux Etats-Unis (200 à 250$ CAD au Canada).

Focus sur le maillot rétro des Canadiens de Montréal

Le jersey des Canadiens s’inspire de la couleur qui a caractérisé le premier chandail de l’équipe en 1909 et du modèle porté de 1974 à 2007, période durant laquelle le club a remporté six coupes Stanley. Le numéro 76 sur l’encolure représente l’année où les Canadiens ont remporté le premier de ces titres et ont entamé la meilleure saison de l’histoire de l’équipe, 1976-1977. Le club avait alors inscrit une fiche de 60-8-12 pour établir un record de points dans la LNH avant de remporter la coupe Stanley à nouveau.

