Offre Alternance : Assistant(e) comptable et RH – Paris FC

LE CLUB

Le Paris FC est une société commerciale ayant pour objet social la gestion des activités sportives professionnelles du Paris FC et des activités commerciales afférentes. Le Paris FC a en charge l’exploitation, la gestion et l’animation d’un club de football indépendant évoluant dans le cadre de diverses compétitions nationales de haut niveau.

Le Paris FC évolue en Ligue 2 BKT pour l’équipe professionnelle masculine et en Division 1 Arkema pour l’équipe première féminine. Le centre de formation du Paris FC est agréé par la F.F.F. Le club est en plein développement et c’est dans ce contexte que le Paris FC recherche un(e) assistant(e) comptable et RH en alternance.

PROFIL DU CANDIDAT

– Vous êtes à la recherche d’une alternance dans le cadre d’un Bac +3 minimum (DCG, DSCG …) ;

– Vous êtes dynamique, méthodique, rigoureux, volontaire et proactif ;

– Vous savez faire preuve d’une grande rigueur, d’une bonne organisation et avez le souci du détail ;

– Idéalement, vous avez déjà occupé un emploi du même type ;

COMPETENCES REQUISES

– Vous avez de solides bases sur les normes comptables ;

– Vous maitrisez les outils informatiques : Excel, Word, Power Point ;

– Vous connaissez et maitrisez un logiciel comptable, idéalement SAGE ;

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

Sous la responsabilité de la responsable comptabilité et paie, l’assistant (e) comptable aura notamment les missions suivantes :

COMPTABILITÉ

– Enregistrer les factures / encaissements / affectations ;

– Établir les rapprochements bancaires mensuels ;

– Saisie et réciprocité des écritures comptables (Lettrage des comptes) ;

– Suivre les paiements et relancer les clients ;

– Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes avec la Responsable Comptable ;

– Assurer le suivi des notes de frais, le pointage des relevés CB.

ADMINISTRATION

– Traitement des courriers, suivi des dossiers, classement et archivage ;

– Participer à l’amélioration des processus et de l’activité.

CONDITIONS D’EMPLOI

Type d’emploi : Alternance.

Lieu de travail : Groupe ADP – Centre d’entrainement Paris FC à Orly (94310).

Début de contrat : En septembre 2024 pour une durée à définir avec le candidat.

CONTACT : Envoyez un mail à aymeric.crassous@parisfc.fr en précisant la référence du poste (COMPTA24).