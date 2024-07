Offre Alternance : Chargé(e) de projet sécurité et sûreté – Stade de Reims

Club mythique tourné vers l’avenir, le Stade de Reims est à la recherche d’un(e) Chargé(e) de projet Sécurité & Sûreté. Rattaché(e) au Responsable Sécurité & Sûreté, au sein d’un service en interaction avec toutes les fonctions organisationnelles du Club, vous assurerez notamment des missions administratives et opérationnelles variées, au service des événements du Stade de Reims.

Missions principales :

• Assistance au Responsable Sécurité & Sûreté pour la préparation des rencontres des différentes équipes du Club (gestion des accréditations, préparation des briefings et réunions de match, élaboration des dispositifs de sûreté et d’accueil, lien avec les prestataires, etc.) ;

• Suivi des obligations des prestataires (DPAE, comptes-rendus, différents livrables, etc.) ;

• Développement des outils opérationnels (procédures, fiches missions, etc.) ;

• Mise en place d’indicateurs de suivi ;

• Soutien opérationnel au stade Delaune lors des rencontres de Ligue 1, et potentiellement lors de quelques rencontres à l’extérieur ;

• Création de modules de formation (e-learning) à destination des personnels d’accueil et de sécurité ;

• Veille réglementaire.

Profil recherché :

• Niveau Master avec idéalement une spécialisation en sécurité événementielle ou en gestion d’événements, ou expérience réussie à un poste similaire ;

• Aisance relationnelle ;

• Rigueur dans la conduite des projets ;

• Forte disponibilité le week-end ;

• Forte maîtrise du Pack Office.

Lieu de travail : Centre de Vie Raymond Kopa à Bétheny (51), Stade Auguste Delaune.

Début souhaité : Septembre 2024

Envoyez votre candidature (CV & lettre de motivation) à securite@stade-de-reims.com