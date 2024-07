Offre Emploi : Commercial(e) Hospitalité et Séminaires d’entreprises – LDLC ASVEL

Vous êtes intéressé pour postuler à ce poste et rejoindre notre équipe, nous vous remercions d’adresser votre acte de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : rh@ldlcasvel.com

– Anime et accueille les entreprises issues de son portefeuille clients

– Veille à la bonne mise à jour des fichiers prospects et clients et au respect du process administratif – Garantie la bonne délivrance des prestations engagées – Reporte son activité commerciale auprès du directeur commercial

– Participe à l’élaboration des plans d’actions commerciales – Prospecte des entreprises de la Métropole de Lyon (TPE, PME, ETI) – Réalise des rendez-vous commerciaux en entreprise – Présente l’offre, finalise et négocie la commercialisation – Assure le suivi de ses clients – Contribue à la réalisation du chiffre d’affaires fixé par la direction

COMMERCIALISATION D’OFFRES HOSPITALITÉ ET SÉMINAIRES D’ENTREPRISES

En constante évolution structurelle pour atteindre ses fortes ambitions de développement, nous recherchons notre commercial(e) hospitalité et séminaires d’entreprises qui sera directement rattaché au directeur commercial.

LDLC ASVEL est un club de basket professionnel, reconnu sur le plan national et international, ayant remporté 21 titres de Champion de France. Il participe à 2 compétitions majeures : la Betclic Elite (championnat national) et la Turkish Airlines EuroLeague (prestigieuse compétition européenne).

