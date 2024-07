Offre Emploi : Chargé(e) de Projet RSE & Marketing – Stade Français Paris

OFFRE CHARGÉ(E) DE PROJET RSE & MARKETING

REF #CDDRSE/MARK

Direction/Service : Service marketing

Type de contrat : CDD – 12 mois

Temps de travail : 35h

Lieu de travail habituel : Stade Jean Bouin – 9, allée Charles Brennus – 75016 PARIS

CONTEXTE DU POSTE

Dans le cadre du développement de ses activités et du projet du club, le Stade Français Paris recherche une personne polyvalente pour mener à bien des missions dans le domaine de la RSE et du marketing.

Au sein du Pôle Marketing du club, le salarié travaillera sous la supervision du Responsable Marketing Business.

MISSIONS ET ACTIVITES

RSE (75%) :

La politique RSE est au cœur même de toutes les activités du club. Le club cherche donc une personne pour :

• Développer et structurer l’organisation de la politique RSE autour des 5 grands axes (Education, environnement, féminisation, sport-santé, solidarité)

• Créer et organiser des projets concrets dans le cadre de ces axes, en partenariat avec les autres parties prenantes du club.

• Collaborer avec les partenaires et prestataires RSE du club

• Assurer un reporting récurrent et complet des activités RSE des différentes entités constituant le club

• Imaginer et mettre sur pied les campagnes de collecte de fonds.

• Piloter et mettre en œuvre l’organisation des événements en lien avec la politique RSE du club (Gala, Ekiden, événements donateurs, etc…)

• Valoriser la politique RSE du club sur l’ensemble de ces canaux B2C et B2B en partenariat avec le service communication

• Interagir avec tous les services du club pour construire et mettre en œuvre la stratégie RSE

Marketing (25%) :

• Gestion de projets marketing existant ou à venir (Club Rucky, etc…)

• Participation à l’organisation d’événement en lien avec l’activité (business club, etc…)

PROFIL RECHERCHÉ

• Intérêts pour la RSE

• Intérêt pour le marketing sportif et la fan experience

• Proactivité et proposition d’idées

• Capacité à gérer en autonomie des projets, tout en assurant un reporting de qualité

• Capacité à savoir communiquer et valoriser des projets

• Une première expérience en gestion de projet marketing ou RSE est appréciée.

Prise du poste : Début septembre 2024 si possible.

Pour postuler : candidature@stade.com en précisant la ref. de l’annonce en objet