Offre Alternance : Assistant de programmation et conduite antenne – RMC SPORT

Description de la mission

Au sein du pôle antenne BFM / RMC , vous aiderez au quotidien la programmation et la conduite antenne des chaînes RMC SPORT ainsi que des chaînes digitales RMC.

Vos missions seront les suivantes :

– Assister l’équipe de programmation dans l’élaboration des grilles de programmation des chaînes RMC SPORT ainsi que des chaînes digitales RMC

– Elaboration des conducteurs d’antenne : insertion dans le trafic antenne des programmes longs et courts, de l’auto promotion et des éléments d’habillage, de la publicité classique et sponsoring en relation avec la régie notamment, calage des antennes.

– Réconciliation des asruns, et suivi des programmes diffusés sur les chaînes.

– Suivre la livraison des PAD, et création des formats pour l’antenne,

– Mettre en place des boucles antennes pour les chaînes événementielles, élaboration de la programmation des chaînes de distribution pour les territoires d’outremer et hors métropole, édition des playlists de diffusion de ces chaînes.

– Suivre la livraison et la stratégie de programmation des habillages antennes, de l’habillage dynamique et des bandes annonces

Profil

Nous recherchons une personne :

Autonome

Organisée

Curieuse d’apprendre de nouveaux process

Sachant travailler en équipe

Avec une appétence pour le sport

CONTACT

Merci d’envoyer vos candidatures à johnny.pilatte@alticemedia.com et aurelien.pittavino@alticemedia.com en précisant en objet « candidature alternance Antenne RMC SPORT »