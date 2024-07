Offre Alternance : Assistant(e) Billetterie, évènementiel, relation partenaires – Levallois Paris Saint-Cloud (Mariannes 92)

La société Levallois Paris Saint-Cloud (“Mariannes 92”) est le seul club de volleyball professionnel féminin à Paris et en Région parisienne. Notre équipe pro est Championne de France 2024 et joue la Champions League, notre équipe support du centre de formation (CFCP) joue en N2. Notre ambition est de construire le meilleur Club de volleyball professionnel féminin de France.

Nous sommes basés au Palais des Sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton, 92300 Levallois (ligne 3 station Pont de Levallois Bécon).

Au sein de la nouvelle cellule Sales & Marketing du club qui sera composée de 3 personnes, vous serez partie prenante du développement du club sur les volets billetterie, événementiel et relation avec les partenaires. Vous serez également present(e) lors des matchs à domicile pour mettre en place les actions, vivre l’intensité des événements Jour J et découvrir l’expérience d’un club pro au quotidien.

Missions principales :

Billetterie

• Préparer les matchs du club sur la solution billetterie Billetweb (paramétrage des mises en vente tarifs/maquettes billets/attribution des places …)

• Assurer les prises de commande billetterie (réservations spécifiques, invitations, …)

• Suivre les ventes (réception et réponses aux demandes par email, téléphone, …)

• Développer des campagnes emailing pour la billetterie grand public et hospitalités VIP

• Aider au développement de la stratégie de billetterie multicanale pour remplir le Palais des Sports

Evénementiel B2B et B2C

• Contribuer à l’organisation et la préparation des événements et des activités événementielles et promotion du club, tant à destination des partenaires que du grand public

• Organiser et mettre en œuvre l’Espace VIP jour de match

• Collaborer avec les autres départements du club pour assurer la réalisation des engagements contractuels

• Participer à la mise en place et à l’amélioration de l’expérience fan en jour de match

• Suivre les tendances du marché et les initiatives existantes pour proposer des expériences inédites

Relation partenaires

• Assurer un suivi régulier et rigoureux des conventions de partenariats signées (mise en place, activation, suivi quotidien)

• Être un interlocuteur privilégié des partenaires et leur assurer une expérience partenariale de haut niveau, en leur garantissant un service client de qualité et réactif

• Participer à la création et à la mise en œuvre de plans d’activation de partenariat

• Participer à la mise en œuvre des actions « Business Club »

Profil recherché et compétences requises :

• Avoir déjà eu une première expérience dans l’univers du sport est appréciée

• Maitrise du Pack Office

• Bonne maitrise de l’environnement digital (réseaux sociaux, internet, …)

• Notions sur Canva ou la Suite Adobe

• Connaissance souhaitée sur le logiciel de billetterie (Billetweb) et CRM (Brevo)

• Bons niveaux d’orthographe et de grammaire requis

• Etudiant(e) en commerce, marketing, management des organisations sportives

• Niveau Master de préférence (M1 ou M2)

• Qualités : bon relationnel, autonome, rigoureux(se), sérieux(se), organisé(e), à l’écoute, curieux(se), capacité d’anticipation, esprit d’équipe

• Intérêt pour le sport (sport en général et sport business)

Conditions d’emploi :

• Type de contrat : contrat d’alternance niveau M1 ou M2

• Poste à pourvoir : dès que possible

• Durée : 1 an

• Indemnités légales d’alternance

• Lieu de travail : Palais des Sports Marcel Cerdan – Levallois-Perret

Pour postuler :

• Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Laurent Debelut (Sales & Marketing Manager) Laurent.debelut@les-mariannes.fr