Offre Apprentissage : Assistant(e) Sports Marketing – hummel

Assistant (H/F) Sports Marketing – Contrat d’Apprentissage

Chez hummel, notre ambition est d’être une entreprise positive, stimulante, progressive et innovante qui attire et retient les esprits les plus vifs et les talents créatifs du monde entier. Pour y parvenir, nous nous efforçons de former et d’intégrer les nouveaux employés, et de challenger les talents actuels, tout en leur permettant un équilibre entre vie sociale et professionnelle.

L’épanouissement individuel et collectif constitue la colonne vertébrale d’hummel.

Notre engagement envers les personnes va bien au-delà des performances et des activités professionnelles.

Nous sommes aussi déterminés à susciter un sentiment de solidarité et d’unité en dehors des heures de travail et nous le faisons par le biais d’événements sociaux, de rassemblements et de notre journée « Changeons le monde par le sport ».

Enfin, nous cherchons constamment à nous améliorer et pour cela, nous mesurons continuellement les niveaux d’engagement et de satisfaction de nos employés du monde entier en utilisant l’enquête HEARTBEAT pour construire une véritable synergie et collaboration à tous les niveaux.

Chez hummel France, nous veillons à cultiver cet état d’esprit.

Nous avons des idées pour bousculer le monde du sport.

Si cela vous intéresse, nous un recherchons un :

ASSISTANT SPORT MARKETING (H/F)

Sous la responsabilité du Manager Sports Marketing, vous participerez à la mise en place et exécution de la stratégie Sports Marketing et Sponsoring de la marque.

Vos différentes missions seront :

Gérer un portefeuille de clubs et joueurs professionnels dans la globalité tout au long de la saison sportive.

Suivre et organiser le travail et la mise en place des collections produits de la saison en cours et à venir pour l’ensemble des partenariats

Assurer le suivi du développement des produits uniques à chaque Club (tenues de matchs, besoins spécifiques, etc…) en support du Responsable Produit

Participer au développement et à la mise en place des dossiers merchandising au sein des clubs et de nos revendeurs partenaires.

Apporter un soutien dans le suivi quotidien de l’ensemble de nos partenariats

Et vous ? :

Passionné(e) de sport, sportif (ve), de niveau bac +3 minimum en Marketing / Communication / Sports Marketing, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience professionnelle en agence ou chez l’annonceur.

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d’organisation et d’analyses.

Mais surtout, nous recherchons une personnalité ! Vous êtes curieux(se), créatif(ve), ouvert(e) d’esprit, vous aimez aller vers les autres et stimuler vos collaborateurs.

Alors cette alternance est faite pour vous !

Type de contrat : Contrat d’apprentissage – 12 à 24 mois

Rémunération : Selon les conventions en vigueur, niveau d’étude et profil.

Poste à pourvoir : A partir de Septembre 2024

Lieu de travail : Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim (67)

Pour postuler, rendez-vous ici