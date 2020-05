Offre de Stage / Alternance : Graphiste – PEAK

Créé en Chine en 1989, PEAK est un équipementier sportif notamment spécialisé dans le secteur du basketball. La marque développe et distribue des produits performants (textile et chaussures) axées sur la pratique en compétition.

Dans cette logique de spécialisation, PEAK s’est entourée de partenaires institutionnels tels que la FIBA, de nombreuses fédérations comme la Serbie ou l’Allemagne et d’un team d’ambassadeurs de premier choix, Tony Parker et Lou Williams en têtes d’affiche.

Implantée depuis 7 ans sur le marché français, la marque est aujourd’hui en pleine expansion. Présent dans plus de 300 points de vente, PEAK France équipe et accompagne plus de 30 joueurs et joueuses professionnels (Jeep Elite, Pro B et LFB) ainsi que des clubs prestigieux tels que l’ASVEL.

Aujourd’hui, PEAK a décidé d’explorer encore de nouveaux horizons en axant sa stratégie sur du sponsoring à l’échelle nationale. Ainsi, la marque est l’équipementier officiel des arbitres en France et du All Star Game LNB depuis 2015, sans délaisser toutefois le sponsoring local avec l’accompagnement de clubs, tournois et camps sur tout le territoire.

PEAK est à la recherche d’un stagiaire ou alternant graphiste, pour une durée comprise entre 6 mois et 2 ans, à partir de juillet 2020 :

MISSIONS

– Création des catalogues produits

– Réalisation de supports de communication web : pour les réseaux sociaux et le site internet

– Réalisation de design maillot

PROFIL RECHERCHE

– Formation supérieure dans une école de graphisme ou de création

– Maîtrise de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

– Maitrise de logiciel de montage vidéo serait un plus

– Autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Créativité et force de proposition

– Sensibilité et connaissance du monde du basket serait un plus

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

– Rémunération : à déterminer selon profil

– Durée : entre 6 mois et 2 ans

– Date : à partir de juillet 2020

– Lieu : Saint Cloud (92)

Candidature (CV + lettre de motivation) et book à envoyer par email à l’adresse suivante : rherail@etpsport.fr à l’attention de Romain HERAIL, avec pour objet « Candidature Graphiste PEAK ».