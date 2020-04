Offre Alternance : Assistant(e) Communication – Fédération Française de Hockey sur gazon

La Fédération Française de Hockey sur gazon (F.F.H.) est l’instance nationale qui gère le hockey sur gazon et le hockey en salle en France depuis le 13 novembre 1920. Avec plus de 12 000 licenciés (28% femmes) et 150 clubs, la FFH organise les championnats de France masculin et féminin de hockey. Fédération olympique, la FFH célèbre son centenaire cette année et prépare ses équipes nationales aux JO Paris 2024.

Intitulé du poste : Assistant(e) Communication

Objectifs principaux

Community Manager de la Fédération Française de Hockey sur gazon

Assistant-e Evenementiel

Activités

Missions principales

Communication :

Community Management – Gestion des réseaux sociaux FFH

Création de contenu visuel

Rédaction de plannings éditoriaux

Gestion du site internet

Communication Interne – Identité Fédérale – Newsletter FFH

Relations prestataires – photographes – presse

Gestion de la base de données images FFH

Coordination des nouveaux projets communication décidés par la FFH

Assistance sur les évènements fédéraux : AG, Finales Elite

Suivi du Budget

Profil Recherché

Savoir Faire

Maitrise du Pack Adobe : Photoshop, Premiere Adobe

Niveau d’Anglais B2

Formation supérieur de niveau Bac +4/5, Master dans la

communication, marketing ou management

Savoir Etre

Experience professionnelle dans la communication

Fort intérêt pour la communication et le digital

Connaissance du milieu sportif

Aisance rédactionnelle et relationnelle, réactivité, autonomie, esprit

créatif, rigueur et organisation

Travail d’équipe et force de proposition

Informations et Contact

Basée à Colombes, alternance à partir de septembre 2020

Privilégie : 4 jours entreprise / 1 jour d’école

CV et LM à adresser à communication@ffhockey.org