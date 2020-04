Offre Alternance : Assistant(e) Commercial(e) sponsoring – Entreprise partenaire de WIN

WIN Lille recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Assitant(e) Commercial(e) Sponsoring en alternance. Vous préparez le MBA Management du Sport.

MISSIONS

Au sein du siège et sous la direction du Directeur Commercial, vous participez à la conception et la mise en place d’une stratégie commerciale via différentes missions :

Assistance sur les dossiers de prospection de nouveaux clients

Rédaction des propositions commerciales et réponses aux appels d’offres

Benchmark des partenaires potentiels

Prospection téléphonique pour commercialiser les produits et services de l’agence

Mise à jour des dossiers de veille

Participation aux recommandations et réflexions stratégiques

PROFIL RECHERCHÉ

Vous connaissez et aimez le sport.

Vous parlez anglais.

Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et créatif.

Vous maitrisez Word, Excel, Powerpoint et Internet.

Une expérience dans le domaine commercial est un plus.

