Offre de Stage : Assistant.e Communication et relations médias – Fédération Française de Handball

DESCRIPTION DU POSTE :

Intégré.e au sein du pôle communication et relations médias de la Fédération française de handball, vous contribuerez à faire rayonner l’institution, les projets fédéraux de développement et le sportif auprès du grand public, des médias et des institutions.

En s’appuyant sur le plan de communication fédéral et les stratégies mises en place, vous assisterez les chargés de communication et attachés de presse, sur les missions suivantes :

Communication

– Élaboration et déploiement des plans de communication

– Promotion des compétitions : Coupe de France, N1M, InterPôles/Interligues/InterComités, Finalités Ultramarines/Championnats de France, …

– Promotion des activités de l’Arbitrage, du Pôle Performances Sociales et de l’Institut fédéral de Formation et l’Emploi

– Rédaction d’article pour les supports FFHandball

– Communication interne de la fédération

Relations presse

– Rédaction et diffusion des communiqués de presse, des alertes médias,

– Mise à jour des fichiers de presse,

– Elaboration des revues de presse et des bilans de retombées médias,

– Organisation des événements presse comme les conférences, les petits-déjeuners médias,

– Veille et relances auprès des journalistes sur les sujets pilotés

Vous serez en lien avec les différents départements et prendrez part aux projets fédéraux comme la campagne de rentrée, le championnat d’Europe féminin, le lancement de projets RSE, le développement des pratiques handball, etc. Vous serez amené.e à développer de manière cohérente toute action de communication et de relations presse au service de ces projets fédéraux avec l’ensemble des acteurs internes et externes.

QUALIFICATION :

– étudiant(e) en fin d’études niveau Bac +4/5 en communication ou relations presse,

– votre aisance relationnelle facilite les contacts et collaborations, tout comme votre facilité d’écoute,

– votre polyvalence vous permet d’intervenir sur l’ensemble des missions,

– vous faites preuve d’autonomie, d’initiatives et de vision transversale,

– vous faites preuve d’un bon rédactionnel et d’une bonne réactivité,

– vous avez une bonne capacité à travailler en équipe et sur de nombreux sujets simultanément,

– vous connaissez l’univers du sport, du handball et de la vie d’une association sportive.

Maitrise des logiciels : suite Adobe, Excel, Powerpoint, WordPress, Canva, Teams, Monday,..

Merci d’envoyer vos candidatures à communication@ffhandball.net