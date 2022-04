Offre Emploi : Directeur clientèle – Keneo

Keneo est une agence indépendante spécialiste du sport qui redéfinit la façon dont le mouvement sportif, les marques et les collectivités publiques existent auprès de leurs communautés.

Structurée autour de 4 expertises métiers (consulting, event, servicing et brand experience), et d’un pôle créatif transversal, Keneo possède une profonde connaissance de l’écosystème sportif qui permet d’apporter des solutions créatives et pragmatiques.

L’entreprise est composée d’une trentaine de collaborateurs qui bénéficient d’une longue expérience dans l’organisation de grands évènements sportifs, dans le conseil aux institutions, le servicing, la communication et l’activation dans l’univers du sport.

Missions

Au sein du pôle « Brand experience », vos missions se structureront autour des axes suivants.

1. Gestion d’un portefeuille clients

Vous aurez en charge le pilotage et management de comptes clients, principalement dans le domaine du sponsoring :

• Phase de recommandation stratégique : positionnement et approche stratégique ; définition du storytelling et des axes de communication ; définition des concepts créatifs ; élaboration et orchestration des plans de communication.

• Suivi et livraison de projets à 360° :

o Campagnes de communication institutionnelle ou grand public

o Brand content et production de films

o Campagne social media et digital

o Production d’évènements et activations terrains

• Gestion et pilotage de contrats de sponsoring : participation aux négociations contractuelles ; suivi de déploiement des droits ; coordination partenaires ; développement de projets communs ; études, bilan et reporting.

• Gestion budgétaire : suivi de la rentabilité financière ; gestion administrative et financière complète (négociation, devis, factures clients et prestataires).

• Gestion de la relation client

2. Pilotage d’appel d’offres

Selon la nature des dossiers, en tant que leader de projet ou en soutien d’autres équipes, vous participerez à des réponses à des appels d’offres :

• Définition de l’approche stratégique chapô, des convictions, parti-pris et des concepts

• Élaboration des plans de communication et mécaniques d’activations

• Management créatif : rédaction des briefs ; supervision et gestion des allers-retours, etc.

• Coordination de l’ensemble des intervenants internes comme externes (freelances et talents, agences partenaires, etc.)

• Élaboration des budgets et retro-planning

• Rédaction des documents de recommandations stratégiques agence et présentation orale

3. Développement commercial

Vous participerez également au développement de l’agence à travers les missions suivantes :

• L’identification de nouveaux clients potentiels, notamment les marques qui investissent dans le marketing sportif.

• L’amélioration et l’élargissement de l’offre de services Keneo

• L’identification de partenaires qui complètent et améliorent les capacités stratégiques, créatives et technologiques de Keneo.

4. Management d’une petite équipe et pilotage de l’activité

Vous aurez également en charge le management au quotidien d’un chef de projet junior et d’un stagiaire.

Profil recherché

• Formation BAC +4/5 en Management du sport, Ecole de commerce, de communication ou Sciences Po

• Vous justifiez d’un minimum de 6 ans d’expériences dans le domaine du marketing sportif, en agence, institutions ou au sein des fonctions sponsoring d’un annonceur

• Vous disposez d’un bon réseau de contacts dans le secteur du sport en France

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets avec notamment une très bonne connaissance des leviers de promotion marketing 360 (online et offline) ainsi qu’une forte expérience dans la conception et gestion de campagnes

• Vous êtes force de proposition et possédez un esprit créatif.

• Vous êtes intéressé(e) par les enjeux actuels du marketing sportif et êtes au fait des tendances en matière de communication.

• Vous faites preuves de rigueur, d’organisation et êtes capables de piloter des projets de manière autonome.

• Vous possédez un esprit d’analyse et une sensibilité aux enjeux de stratégies d’image.

• Vous aimez travailler en équipe et êtes dotés d’un bon relationnel

• Maitrise de l’anglais des affaires

Poste basé à Paris, 1er arrondissement, avec télétravail possible

A pourvoir dès que possible

Candidature à envoyer à Michael Green (michael.green@keneo.com) et Mélissa Dickson (Melissa.dickson@keneo.com)