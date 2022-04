Offre de Stage : Assistant Développement Partenariats – Ligue de Football Professionnel (LFP)

La Direction des Partenariats de la LFP recherche un(e) stagiaire :

Assistant Développement Partenariats

En charge du développement des revenus de la Ligue de Football Professionnel (hors droits média), la Direction des Partenariats se compose de deux pôles :

• Pôle Développement Partenariats ;

• Pôle Service aux Partenaires & Activation.

Missions :

Le / la stagiaire travaillera au sein du pôle Développement Partenariats, et sera rattaché(e) au Responsable du Développement Partenariats auquel il (elle) apportera un soutien opérationnel sur toutes les compétitions (Ligue 1 Uber Eats – Ligue 2 BKT– eLigue 1), notamment sur les missions suivantes :

• Développement Commercial :

o Participation active à la prospection de nouveaux partenaires (cycle de vente complet)

o Organisation, préparation et suivi des rendez-vous

• Business Intelligence :

o Veille économique sur les secteurs et entreprises en développement

o Analyse et recommandation stratégique sur les enjeux des entreprises ciblées

o Rédaction d’une newsletter avec les équipes Services aux Partenaires & Développement International

• Marketing de l’Offre :

o Actualisation des supports de ventes (présentations, matrice de droits et argumentaires)

o Elaboration des offres commerciales personnalisées

Conditions : Convention de stage obligatoire ; Remboursement de 50% du Pass Navigo, et accès aux titres restaurant pris en charge à 50% par la LFP ; Gratification versée mensuellement.

Déplacements possibles hors de la Région Parisienne (pris en charge par la LFP).

Compétences requises :

• Formation bac+ 4/5 profil Ecole de Commerce ou similaire

• Une spécialisation ou première expérience dans le développement de partenariats ou en business intelligence dans l’univers du sport/musique/media/gaming serait un plus ;

• Bonne maîtrise de l’anglais.

Qualités :

• Bon relationnel et tempérament persévérant

• Capacité à analyser les enjeux business & marketing d’une entreprise

• Rigueur et autonomie

• La connaissance du milieu du sport et de ses enjeux économiques serait un plus.

Disponibilité : Début juillet 2022

Durée : 6 mois

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et une lettre de motivation à la Direction RH de la LFP par mail à l’adresse suivante : vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@LFP.fr