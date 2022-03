Offre de Stage : Assistant(e) Communication Digitale – Fédération Française de Handball

Intitulé du poste : STAGIAIRE – ASSISTANT.E COMMUNICATION DIGITALE

Profil recherché : – Stage de fin d’étude (Bac+3 minimum).

– Formation en école de commerce ou communication orientée digital,

– Connaissances des outils de CRM et de gestion de projet serait un plus,

Dynamique et motivé·e, vous avez le sens des initiatives et appréciez le travail en équipe. La Fédération Française de Handball est une association à taille humaine, qui recherche des stagiaires impliqué·e·s.

Détails du poste :

– Vous participerez à la création d’une plateforme « membership program » (gamification & fidélisation) pour les supporters et licenciés de la FFHandball :

• Participation à la rédaction du cahier des charges, et suivi de projet avec l’agence sélectionnée

• Mise en place d’un plan de communication, pour développer le nombre de membres du programme et le faire connaître

• Mise en place des bons plans/jeux concours, et gestion événementielle des bons plans

– Vous participerez à l’évolution du CRM et de ses envois :

• Création de nouveaux process pour l’envoi des emails,

• Création de newsletters (template, ligne éditoriale, préparation…)

• Mise en place de Marketing Automation sur nos cibles

– Vous participerez à la gestion de projets digitaux transversaux (création de plateforme digitale, site internet, partenaires digitaux, …) en appuie du Responsable du Pôle Digital

– Vous proposerez des évolutions du site internet de la FFHandball, et procèderez à leur mise en place, ainsi qu’à la mise à jour du site internet via le CMS

Rémunération : Gratification stagiaires

Lieu : MAISON DU HANDBALL

Ville : CRETEIL

Code Postal : 94046

Type de contrat : Stage

Durée du contrat : 1er mai au 31 Octobre 2022

Statut : ###UID104###

Nombre d’heures hebdomadaires : 35H00

Conditions particulières : À noter : des déplacements sont à prévoir

Employeur : FFHANDBALL

Nom du contact : Yohann WEIHSBACH

Adresse du contact : 1 rue Daniel COSTANTINI

CS 90047

94046 Créteil cedex

Email du contact : y.weihsbach@ffhandball.net

Téléphone du contact : 01.56.70.72.55