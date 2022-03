Offre de Stage : chargé(e) de production – GRANDPRIX.tv

Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX se développe autour de deux grands piliers : son activité média et son activité évènementielle.

D’une part, le groupe est présent historiquement dans la presse écrite avec son magazine GRANDPRIX, le mensuel de référence des passionnés du monde équestre et son titre bimestriel GRANDPRIX Heroes. GRANDPRIX s’illustre aussi sur le digital grâce à deux supports. GRANDPRIX.info traite l’actualité de toutes les disciplines équestres pour plus de 50 000 visiteurs chaque jour. La plateforme GRANDPRIX.tv offre une vidéothèque de plus de 3 millions de parcours sportifs, diffuse plus de 250 événements équestres par an et propose en accès libre des programmes et reportages exclusifs. Producteur en plus d’être diffuseur, le groupe a développé sa propre expertise audiovisuelle dans les sports équestres. En janvier 2022, GRANDPRIX.tv et ClipMyHorse.TV ont signé un partenariat de diffusion. Le groupe GRANDPRIX produit désormais en exclusivité les contenus de ClipMyHorse.TV en France.

D’autre part, GRANDPRIX Events bénéficie de dix ans d’expérience dans l’organisation d’événements nationaux et internationaux, avec l’ambition d’offrir du très beau sport au grand public et passionnés, dans des lieux mythiques qui incarnent l’histoire du monde équestre. Parmi ses rendez-vous annuels figurent LONGINES DEAUVILLE CLASSIC, disputé au cœur du prestigieux Pôle International du Cheval (PIC) Longines-Deauville, FONTAINEBLEAU CLASSIC, organisé au Grand Parquet de Fontainebleau, ou encore CABOURG CLASSIC, à l’hippodrome de Cabourg. En 2022, GRANDPRIX Events orchestrera deux nouveaux événements : COMPIÈGNE CLASSIC, au stade du Grand Parc, et le CSIO de Deauville, au PIC.

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

GRANDPRIX.tv produit chaque année plus d’une centaine d’événements. En rejoignant le pôle, tu participeras à la mise en place des productions audiovisuelles et au développement de l’offre GRANDPRIX.tv.

Tu auras pour mission :

– La mise en place et le suivi des productions vidéo GRANDPRIX.tv

– Le suivi logistique des équipes GRANDPRIX.tv sur les événements

– La mise en ligne des vidéos à la suite des compétitions

– L’accompagnement des clients dans le parcours après-vente

– La participation à la réflexion du développement de GRANDPRIX.tv

PROFIL DU POSTE

– Tu as une bonne connaissance de la compétition équestre et de ses circuits

– Un petit peu de manipulation informatique ne te fait pas peur

– Tu es autonome, mais tu aimes travailler en équipe ! Tes capacités d’organisation et d’adaptation seront la clé pour mener à bien ta mission

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

– Stage conventionné de 6 mois à pourvoir dès que possible, localisé à Asnières-sur-Seine

– Télétravail possible 2 jours par semaine avec l’accord du manager

CV + lettre de motivation à envoyer par mail à : lolita.perron@grandprixgroup.com