Offre Emploi (CDI) : Responsable communication – Feeling Sports

Description du poste :

Feeling Sports (www.feelingsports.com), leader en France dans le domaine des animations digitales autour des événements sportifs, recherche un(e) responsable communication dans le cadre de son développement global en France et à l’étranger.

Située en plein cœur du 10ème arrondissement de Paris, l’entreprise Feeling Sports propose des animations digitales (principalement sous forme de jeux) autour des plus grandes compétitions sportives à travers :

• Une offre grand public destinée aux événements, fédérations/ligues, clubs et medias (Six Nations de Rugby, Roland-Garros, Tour de France, Olympique de Marseille, Ligue 1 Uber Eats par exemple)

• Une offre corporate destinée aux entreprises pour la mise en place de concours de pronostics internes notamment

Missions principales du poste :

• Identification des leviers de communication pour augmenter la visibilité de Feeling Sports auprès de ces deux cibles commerciales

• Elaboration et déploiement d’une stratégie de communication B to B afin promouvoir la marque Feeling Sports et ses produits : création de contenus promotionnels, participation à des salons, gestion des relations presse, travail sur le référencement des sites etc

• Mise en place d’une stratégie complète sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant les animations de Feeling Sports auprès des utilisateurs (communication B to C)

• Pilotage du projet de refonte du site feelingsports.com

• Mise en place d’une veille active sur les nouveaux moyens de communication

• Reporting des actions mises en place pour évaluer leur efficacité (indicateurs de performance)

Votre profil :

• Vous êtes titulaire d’un Bac +5 (communication) et avez plus de 5 années d’expérience professionnelle à valoriser pour ce poste

• Vous êtes en capacité d’élaborer une stratégie globale de communication

• Vous maitrisez la mise en place d’un plan de communication complet, êtes force de proposition et autonome

• Vous parlez couramment anglais

• Vous maîtrisez l’univers des médias sociaux, du sport et du référencement

• Vous avez un excellent relationnel, un bon esprit d’analyse et de très bonnes capacités rédactionnelles

Vos attentes :

Vous souhaitez un emploi :

• original, avec une grande variété de missions

• responsabilisant, avec une grande autonomie et où vous mesurez l’impact immédiat de vos actions

• qui vous permet d’apprendre rapidement, tout en agissant au contact direct de la direction d’une entreprise en forte croissance

• dans une équipe jeune, bosseuse et passionnée

• dans un cadre agréable, à 2 pas du canal St-Martin

Ecrivez-nous à l’adresse contact@feelingsports.com (CV + lettre de motivation)

Niveau d’expérience souhaité : entre 5 et 10 ans

Rémunération : Selon profil (+ remboursement de 50% de l’abonnement transport et Tickets restaurant)

Type de contrat : CDI