Offre de Stage : Assistant(e) communication et marketing – LDLC Arena

Inaugurée en novembre 2023, la LDLC Arena est une nouvelle salle multifonctionnelle située dans l’est de la métropole lyonnaise, à Décines-Charpieu. La LDLC Arena a déjà accueilli une cinquantaine d’évènements et devrait accueillir 100 à 120 événements par an, avec une jauge allant de 6 000 à 16 000 personnes.

Concerts, spectacles, matchs d’Euroleague, séminaires, salons professionnels, mais également compétitions sportives la LDLC Arena se distingue par une modularité unique, qui rend chaque moment passé entre ses murs inoubliables.

Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, bénéficie des dernières innovations en matière de connexion et d’expérience utilisateur.

Aujourd’hui, la LDLC Arena recherche son ou sa futur(e) stagiaire en communication et marketing pour une durée de 6 mois, à partir de septembre 2024.

MISSIONS

Réseaux sociaux

Gestion du compte TikTok de la LDLC Arena : mise en place d’une stratégie éditoriale, création et gestion d’un planning éditorial, création de contenu vidéo et analyse des performances

Création de contenus photos / vidéos pour les différents comptes de la LDLC Arena

Veille régulière sur les concurrents, l’actualité et les évolutions des réseaux sociaux

Présence en jour d’événement pour animer les réseaux sociaux de la LDLC Arena

Modération : réponses aux commentaires et aux messages sur les différents comptes de la LDLC Arena

Supports digitaux à la LDLC Arena

Création, gestion et suivi des contenus autopromo diffusés sur les supports digitaux de la salle en jour d’événements

Création du conducteur avec les différents médias à diffuser

Mise à jour des contenus diffusés avant chaque évènement

Lien avec les différents services pour veiller au bon paramétrage des écrans

Visite de la LDLC Arena

Gestion et encadrement des différentes visites de la LDLC Arena (clients, prospects, prestataires, etc.)

COMPETENCES / QUALITES

Notions de bases en montage vidéo et graphisme

Bonne expression écrite et orthographe

Faire preuve de créativité et de curiosité

Être force de proposition

Type d’emploi : Stage

Pour postuler, rendez-vous ici