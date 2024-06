Offre Alternance : Billetterie – US Créteil Handball

L’US Créteil Handball recrute un alternant en billetterie

L’US Créteil Handball est un club de handball professionnel évoluant en première division du championnat français (Liqui Moly StarLigue). Club qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Le club est constitué aujourd’hui d’une association pour le secteur amateur et d’une SEM SL pour l’équipe professionnelle et la formation. Cette saison, le club souhaite augmenter son affluence et diversifier son offre de billetterie pour le grand public et les entreprises. Pour cela l’USCHB recherche un alternant billetterie pour compléter son effectif. Vous serez alors sous la responsabilité du directeur adjoint, responsable de la billetterie.

Vos missions seront :

1) Pôle Gestion Billetterie

• Suivi de la politique de billetterie B2B et B2C

• En lien avec le pôle partenariat, démarchage B2B pour pack VIP

• Démarchage B2B (Comité d’entreprise, GIE, collectivités publiques) pour l’achat de places catégorie 1-2.

• Gestion des offres clubs handball île de France pour chaque match

• Gestion des CRM, relance de potentiels spectateurs, personnalisation des offres via l’outil mis à disposition.

• Gestion du logiciel de billetterie :

– Paramétrage et suivi de l’envoi des places aux B2B, B2C

– Paramétrage promotions

• Veille sur l’évolution des ventes du futur match

• Elaboration d’événements RP (fac, Créteil soleil)

2) Pôle Gestion Logistique/Organisation

• Participation à la mise en place de l’organisation des matchs à domicile

3) SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE

• Ponctualité / Rigueur / Calme / Réactivité

• Capacité d’adaptation et notamment à de nouveaux outils et logiciels informatiques

• Respecter la confidentialité relative aux informations non connues du grand public dans le cadre de ses fonctions.

• Savoir travailler en équipe

• Savoir s’adapter à différents interlocuteurs

• Savoir écouter et analyser les demandes du public accueilli

• Gérer les situations de stress

• Utiliser les outils courants de la bureautique

Contexte

– A minima présence 3 jours par semaine dans l’entreprise + présence obligatoire les jours de matches (principe le vendredi soir mais possible le week-end)

– Présence aux horaires de permanence (9h30-12h30 / 14h00-18h00)

– Présence aux rencontres à domicile

– Présence aux évènements partenaires et RSE mis en place par le club.

– La majeure partie du temps de travail est un travail de bureau, sur écran d’ordinateur, en ligne et/ou au téléphone.

– Connaissance du fonctionnement des logiciels de CRM et billetterie nécessaire.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à billetterie@uschb.fr

Date limite de réception des candidatures mardi 25 juin 2024.