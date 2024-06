Offre Alternance : Chargé(e) de communication Sponsoring – AG2R LA MONDIALE

Alternance – Chargé(e) de communication Sponsoring (F/H)

L’alternant(e) aura pour rôle de soutenir l’activité de l’équipe sponsoring dans le cadre des partenariats cyclisme du groupe et de la communauté AG2R LA MONDIALE – Vivons Vélo, en relation avec la direction de la communication, les directions internes clientes, les agences et les partenaires, sur les plateformes digitales.

Périmètre du poste

Vivons Vélo

− Digital : Community Management & création de contenus

− Evénementiel : organisation des événements Vivons Vélo (rassemblements, opérations spéciales)

Cyclisme Pro

− Soutien logistique à l’organisation des opérations de Relations Publiques (Paris-Roubaix, Tour de France, …)

− Briefs et soutien à la production de contenus

Missions détaillées

Vivons Vélo

Community Management :

− Animation de la communauté Vivons Vélo sur les réseaux sociaux (+ 79 000 personnes)

− En lien avec le chef de projet sponsoring, élaboration et mise en place d’une stratégie de contenus en adéquation avec les cibles du programme

− Rédaction et mise en ligne de contenus sur le site vivonsvelo.fr

− Animation des communautés d’ambassadeurs, de moniteurs et du groupe Facebook Vivons Vélo

Stratégie de communication digitale :

− Gestion de la relation avec les producteurs de contenus : journaliste freelance, studio graphique, agence de production vidéo

− Influence : élaborer et mettre en place une stratégie d’influence dans le monde digital du vélo dans le but de générer de la croissance pour la communauté Vivons Vélo

− Pilotage des actions par la performance : bilans mensuels

− Participation à la création du plan de communication 2025 de Vivons Vélo

Evénementiel :

− Organisation des Rassemblements Vivons Vélo :

• Définition du programme des événements de l’année : dates, thèmes, villes, animation

• Prise en charge de la logistique (organisation ; lien avec les partenaires ; bilan…)

• Promotion (conception messages ; campagnes ; promotion sur nos leviers RS ; suivi inscriptions)

• Suivi des inscriptions et animation de la relation avec la communauté d’inscrits

− Participation à la construction de la stratégie événementielle à moyen-terme de Vivons Vélo

− Participation au Tour de France : hospitalités

Créer et animer la communauté d’ambassadeurs Vivons Vélo

– Animer les ambassadeurs parmi les membres de Vivons Vélo

– Animer la relation avec les ambassadeurs Vivons Vélo cyclistes professionnels et amateurs

– Animer la communauté d’ambassadeurs (challenges, conférences …)

– Proposer des contenus

– Mettre en place une stratégie éditoriale

Cyclisme Pro

En fonction de l’actualité, l’alternant(e) sera amené(e) à apporter son aide pour :

– Les Relations Publiques liées au sponsoring cyclisme « sport » (logistique Paris Roubaix, Tour de France…)

– La communication interne et l’organisation d’événements internes

– La prise de brief et besoins en photos et vidéos pour les communications digitales du Groupe

Les missions de l’alternant(e) seront amenées à évoluer au cours de l’année, en fonction de sa motivation et des résultats obtenus.

Compétences requises

− Niveau d’études : Bac +4/5 en communication ou école de commerce, 1ère expérience ou forte appétence pour le sport, le sponsoring sportif et l’événementiel.

− Aisance relationnelle avec tous types de fonctions, y compris de Direction générale

− Savoir être : enthousiasme, autonomie, rigueur

− Bonne orthographe

− La maîtrise de la suite Adobe sera valorisée.

Dates : août 2024 à fin août 2025

LIEU : Paris, 8ème arrondissement

Plus qu’une alternance, rejoignez une équipe soudée et chaleureuse ! Vous serez responsabilisé(e) et force de proposition. Si vous êtes sensible à la démarche sport-santé, cette opportunité est faite pour vous !

Candidatures : CV et LM à marie.delaporte@ag2rlamondiale.fr