Offre Emploi : Chef(fe) de projet Emploi – Fédération Française de Football

VOS MISSIONS

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à partir de début Octobre 2024, nous sommes à la recherche d’un(e) Chef(fe) de projet Emploi. Rattaché(e) au service Emploi et Insertion Professionnelle de l’Institut Emploi Formation du Football (IEFF) et sous la responsabilité du responsable emploi et insertion professionnelle, vous serez chargé(e) du développement de projets visant l’emploi et son suivi dans les clubs amateurs.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Suivi administratif du FAFA Emploi en lien avec les services de la FFF

Conseiller et renseigner les bénéficiaires du FAFA Emploi

Accompagner les référents régionaux dans les différentes étapes du dispositif

Gérer financièrement et suivre les fonds attribués dans le cadre du projet

Préparer les réunions de la Commission

Rédiger et notifier les décisions et rédiger les procès-verbaux de réunions liée au projet

Suivi des statistiques en lien avec l’emploi

Gérer le suivi de l’emploi des entraineurs diplômés

Mise en place de process dans le cadre de l’Observatoire des Métiers du Football, de la Cartographie des Métiers du Football et du suivi de cohortes

Soutien au plan d’accompagnement des employeurs

Participer à des séminaires dédiés à l’emploi

Participer et animer des formations en lien avec l’emploi dans les clubs

Organiser des événements en lien avec le développement de l’Emploi sur le territoire

Conseiller et renseigner les clubs employeurs

Assurer la veille et la mise à jour du site « emploi » de l’IEFF

Soutien au service CFA et Relations avec les Territoires

Editer les contrats d’apprentissages lors de la période estivale

Participation aux projets de l’IEFF

NOTRE CANDIDAT IDÉAL

Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :

De formation Bac +5 en droit du travail, du sport ou en management du sport, vous avez idéalement minimum 3 ans d’expériences sur des fonctions et dans un domaine équivalent ;

Méthodique et rigoureux(se), vous bénéficiez de connaissances en matière de gestion, du développement et du financement de l’emploi dans les clubs amateurs ;

Vous maitrisez les outils du Pack Office (notamment Powerpoint, Word et Excel) ;

Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre adaptabilité et votre aptitude à travailler en équipe ;

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. La connaissance du milieu associatif, de l’environnement fédéral et du football serait un plus.

A noter : ce poste est basé à Paris 15 – Boulevard de Grenelle. Déplacements occasionnels en province à prévoir.

Pour postuler, rendez-vous ici