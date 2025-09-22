Offre Stage : Assistant(e) coordination sportive pour le Jumping International de Bordeaux

Certifié ISO 20121, BEAM s’engage dans ses choix sociaux et environnementaux, afin de garantir un événement toujours plus responsable.

Notre Team réunit une centaine de collaborateurs, des hommes et des femmes de tous horizons, animés par une même passion : l’événementiel !

C’est toute la force de ce « MORE » qui nous incarne et qui nous pousse à être plus humain, plus responsable, plus innovant, plus proche, plus rayonnant… Plus BEAM !

Descriptif de l’offre

Nous recherchons pour notre évènement « Jumping International de Bordeaux », un(e) stagiaire passionné(e) et déterminé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et professionnelle, en charge de la coordination sportive.

Si vous êtes un étudiant enthousiaste, désireux d’acquérir une expérience précieuse dans le monde passionnant de l’événementiel et des sports équestres, cette opportunité est faite pour vous.

Dans le cadre du prochain Jumping International de Bordeaux, qui se tiendra du 5 au 8 février 2026, vous aurez l’opportunité de participer à divers aspects de la préparation et de la gestion de notre événement prestigieux.

Missions

En amont de l’événement (janvier), vous préparerez l’événement :

Collecter les informations des compétiteurs et chevaux.

Préparer l’affichage et les outils des différents espaces (écuries, show office…).

Réceptionner et organiser les trophées et les lots des remises des prix.

Saisir les accréditations.

Pendant l’événement (1ère semaine de février ), vous serez affecté(e) au secrétariat international ou national (selon votre profil) :

Accueillir les cavaliers,

Accueillir les meneurs et leurs équipes (uniquement pour l’environnement international).

Accueillir les officiels de compétition.

Remettre les accréditations.

Remettre les welcome packs des cavaliers (uniquement pour l’environnement international).

Suivre les engagements.

Gérer les remises de prix (uniquement pour l’environnement national).

Conformément à notre politique RSE, BEAM s’engage dans une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle Femme-Homme et de l’emploi des personnes en situation de handicap.

