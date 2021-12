Offre de Stage : Assistant(e) marketing et communication – OC Sport

Opérant depuis ses bases en Suisse et en France, OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux et stimulants endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire. Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

RESPONSABILITES

OC Sport Outdoor (basée à Paudex en Suisse) possède un portfolio de plusieurs événements de running et de triathlon autour du Lac Léman et intervient pour des missions de consulting auprès de marques, de collectivités et d’autres organisateurs d’événements.

Vous intégrerez l’équipe, en charge, entre autres, de l’organisation des événements suivants :

– Generali Genève Marathon : 14-15 mai 2022

– La Tour Genève Triathlon : 16-17 juillet 2022

– Triathlon International du Mont-Blanc : 20-21 août 2022

– Run Mate : 24-25 septembre 2022

– Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes : 30 octobre 2022

– 20km de Genève by Genève Aéroport : 6 novembre 2022

LE POSTE

Au sein du département communication et marketing, vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables des relations presse, média et du digital afin de les assister dans tous les aspects de leurs missions, à savoir : relation avec la presse, les médias, influenceurs, gestion des réseaux sociaux et sites internet, gestion de toutes les actions de promotion et recrutement (digital ou non), gestion de la base de données et du CRM, production et distribution des contenus médias.

Note : cette fonction nécessite des déplacements lors d’événements nationaux et internationaux. Vous devrez être disponible pour travailler durant les week-ends de ces événements.

Vos tâches principales sont les suivantes :

Production de contenu et diffusion

– E-mailing : rédaction et diffusion des newsletters/ emailing de recrutement

– Traduction de contenu de l’anglais au français, ou du français à l’anglais sur tous les supports de marketing et communication (sites webs, newsletters, réseaux sociaux, etc.)

– Site internet français et anglais : soutien à la gestion de contenu rédactionnel, photo et vidéo à l’aide du CMS

– Soutien à la rédaction des dossiers de presse et programmes pour les voyages de presse

– Réseaux sociaux : gestion des pages réseaux sociaux, création de contenu afin de recruter des participants, planification, publication, analyse des statistiques, etc.

Mise à jour de plateformes

– Téléchargement de contenu vers la plateforme média (Dropbox)

– CRM (Arenametrix) : gestion et à mise à jour des contacts de la base de données, gestion des listes

Promotion

– Soutien au recrutement de groupes (entreprises, clubs sportifs, etc.) par email, téléphone ou rendez-vous physiques

– Préparation et organisation des tournées promotionnelles

– Soutien à la gestion des jeux-concours en ligne

– Marketing digital : soutien à la mise en place et au suivi de toutes les actions de marketing digital (lancement de campagnes, suivi, reporting, analyse)

– Prospection de nouveaux médias et influenceurs

Événementiel

– Soutien à la gestion des prestataires communication

– Gestion des réseaux sociaux

– Soutien au voyage de presse (influenceurs et journalistes)

– Participation au bilan marketing et communication

– Soutien à la compilation de la couverture médiatique (articles de presse, réseaux sociaux)

NB : Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à effectuer d’autres tâches

PROFILS ET COMPETENCES

– Être un ressortissant de l’UE ou de la Suisse ou disposer d’un permis de travail approprié

– La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle

– Excellentes capacités rédactionnelles

– Excellentes compétences en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, et capable de communiquer efficacement en interne et externe

– Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Strava, etc.)

– Fort intérêt pour le digital

– Connaissance des programmes Microsoft Office essentielle (connaissance de Mac bénéfique)

– Une bonne connaissance des logiciels de conception graphique est un plus.

– Excellentes capacités d’organisation et de gestion du temps

– Personnalité motivée, créative, curieuse, flexible qui a le sens du détail

– Capacité à travailler seul et en équipe

– Intérêt pour le sport en plein air, en particulier la course à pied et le triathlon

– Permis de conduire obligatoire

DÉTAILS

– Indemnité mensuelle : 800CHF (brut avant toute déduction pour les impôts fédéraux et d’état, assurance)

– 10 jours de congés payés sur une base d’un stage de 6 mois

– Avantages : OC Sport prend en charge la totalité du coût du demi-tarif CFF. Cette carte vous donne droit à une réduction de 50% sur tous les transports publics suisses (pour bénéficier d’une carte CFF, vous devez habiter en Suisse)

– Les heures de bureau sont comprises entre 9h00 et 18h00. Certaines périodes demanderont à travailler le soir et le week-end

– Les frais de déplacement et d’hébergement sont couverts pour les voyages d’affaires autorisés, conformément aux politiques en vigueur

COMMENT POSTULER

> Envoyez un email avec votre candidature en français (CV et lettre de motivation) à :

careers-ch@ocgroup.com