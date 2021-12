Offre de Stage : Assistant/e Production Séminaires – Stade Rennais FC

OFFRE DE STAGE

Assistant/e Production Séminaires

Service

– Activité Séminaire – Evénements d’entreprises hors match-day

https://www.staderennais.com/seminaires

Durée / Dates / Lieu

– 6 mois à partir de janvier 2022

– ROAZHON PARK

Niveau d’études requis

– Bac + 4/5 minimum dans le commerce, tourisme, le management du sport ou l’événementiel

Gratification

– Gratification au tarif légal

Descriptif du stage

Participe aux tâches suivantes, sous le contrôle du responsable de Service :

– Préparation des événements (signalétique, mise en place technique, visite de stade…)

– Organisation et gestion de la logistique de événements et aide à la configuration de ceux-ci

– Accueillir et accompagner les clients lors des manifestations

La personne choisie pourra égaler être amenée à :

– Réaliser des devis correspondant aux besoins du client

– Participer aux rendez-vous clients

– Faire de la veille sur le marché de l’événementiel

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : laurent.curlier@staderennais.fr