Offre Emploi : Business development manager – Nielsen Sports

*Présentation de Nielsen Sports*

Nielsen Sports est le leader mondial et français des études et du conseil data driven dédiés aux mondes du sport et de l’entertainment.

Nous accompagnons les plus grands ayants droit et sponsors du sport français dans la compréhension des fans et dans la valorisation de leurs droits, afin de les aider à définir leur stratégie commerciale et marketing, et d’en mesurer l’efficacité et l’impact une fois mise en œuvre.

*Description de l’offre*

Pour accompagner la croissance de ses activités, Nielsen Sports France est à la recherche d’un Business development manager basé à Bezons.

Sous la responsabilité du Head of strategic development, vous participerez activement à la génération de nouveaux revenus de Nielsen Sports sur le marché français.

*Vos missions*

En tant que Business development manager, vous aurez pour responsabilité de :

• Générer des revenus sur de nouveaux clients en vendant les solutions et services Nielsen Sports

• Générer de nouveaux leads commerciaux, avec un double enjeu de volume et de qualité

• Organiser et participer aux réunions avec de nouveaux prospects

• Comprendre les besoins des prospects et les traduire en solutions opérationnelles

• Participer à la rédaction des propositions commerciales en lien avec les experts métier

• Participer à la réflexion autour de nos approches commerciales (plan commercial, définition des push commerciaux, suivi de la performance…)

• Assurer une veille régulière sur les appels d’offre, nouveaux prospects, nouvelles tendances du secteur…

• Gérer l’administration des ventes en application de nos processus internes (bons de commande, contrats…)

• Gérer notre outil CRM (Salesforce)

Formation et expérience souhaitées

• Vous avez un minimum de 2 ans d’expérience sur des fonctions commerciales / business development

• Une première expérience dans le sport assortie d’un bon réseau dans le secteur serait un plus

*Compétences et qualités requises*

• Ambitieux et persévérant

• Force de proposition et esprit d’initiative

• Structuré et rigoureux

• Excellent relationnel

• Esprit d’équipe

• Aisance rédactionnelle (storytelling)

• Impact à l’oral, en présentation

• Bonne maîtrise de Powerpoint

• Anglais courant impératif (écrit et oral)

• Bonne connaissance du marketing sportif

*Pourquoi nous rejoindre ?*

Nous rejoindre, c’est rejoindre un projet ambitieux et une équipe dynamique !

Vous serez au contact des plus acteurs du sport français (ligues, clubs, organisateurs d’évènement, sponsors…) sur leurs enjeux stratégiques, complexes et passionnants.

Nous recherchons un candidat enthousiaste pour un challenge attractif et dans un environnement de travail propice au développement personnel, en adéquation avec les valeurs du groupe Nielsen.

*Processus de recrutement et informations complémentaires*

Vous pouvez postuler à cette offre d’emploi directement sur notre site internet : https://jobs.nielsen.com/job/Bezons-Sales-Manager/818805200/?feedId=232800