Offre de Stage : Assistant(e) Project Manager – Spartner

ASSISTANT(E) PROJECT MANAGER

BUSINESS UNIT EVENT

(H/F) – Stage de 6 mois – début février 2021

Activité de SPARTNER :

Société française, Spartner accompagne depuis sa création en 2000 les acteurs du monde du sport dans le management de leurs projets de déplacements et d’événements, en France et à l’international.

Nos expertises : Event Production, Sport Travel, Training Camps & Sport Hospitality.

Nos clients français ou étrangers : Organisateurs d’événements, Fédérations sportives, Equipes Nationales, Equipes Professionnelles de foot, rugby, hand, volley, Clubs toutes disciplines, Annonceurs, Collectivités, Médias, …

Type de contrat :

SPARTNER recherche un(e) stagiaire à partir du 01 février 2020

Durée de la mission : 6 mois minimum

Localisation : Paris, 11ème arrondissement (station métro : Philippe Auguste – Ligne n°2 -)

Le poste pourra nécessiter des déplacements en France et occasionnellement à l’étranger

Convention de stage exigée

Missions Principales :

Assister nos chefs de Projets dans l’organisation d’événements sportifs internationaux majeurs et dans la gestion de déplacements d’équipes nationales :

– Planification, coordination et suivi opérationnel de grands événements sportifs

– Organisation de déplacements d’équipes nationales (France & étranger)

– Sourcing, négociations, achats et contractualisation de prestations

– Intégration à notre cellule d’organisation de Grands Evénements Sportifs Internationaux (Tournoi Qualificatif Olympique, Etape de Coupe du Monde, …)

– Accueil et accompagnement de délégations sportives étrangères sur événements

– Maintenance de notre base de données produits, clients et autres outils internes

– Administration des ventes et autres tâches du back-office

Profil :

– Forte sensibilité aux univers de l’évènementiel et du voyage

– Expérience dans le domaine des achats et/ou de la vente

– Pratique d’un anglais courant impératif

– Expérience d’un stage de longue durée déjà réalisé

– Permis de conduire indispensable

Formations souhaitées :

– Formation dans le domaine des achats, de l’évènementiel, de la vente ou du tourisme

– Ecole de Commerce

– Master Chargé de Projet

– Pas de cursus en alternance ou professionnalisation

Rémunération :

Base de la gratification : 600 EUR pouvant aller jusqu’à 800 EUR par mois selon la performance du stagiaire. Prise en charge de 50% du Pass Navigo.

Contact :

Si cette mission vous motive, veuillez nous faire parvenir avant le 03 janvier votre candidature (CV avec photo, lettre de motivation) par email : SPARTNER – Nicolas GERBAUT – ngerbaut@spartner-agency.com