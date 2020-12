Offre Emploi (CDI) : Consultant(e) RP & Influence Sport confirmé – 187 COM

187 COM est un multiplicateur d’influence (Relations Presse, Relations Publiques, E-RP), un Think Tank créatif et une agence de consulting stratégique. Ses clients évoluent dans les milieux suivants : sport (outdoor, running, action sports), lifestyle / mode, développement durable, high-tech et mobilité. Nous sommes fiers de compter parmi nos partenaires des marques internationales pionnières et réputées qui sont fidèles à l’agence depuis des années, la clé étant de nourrir une vision à long terme dans chacune des missions que nous entreprenons.

L’agence s’organise autour de 2 pôles :

BRANDS / Patagonia, Timberland, Picture, HOKA One One, Moustache Bikes, Babolat, Zwift, Supersapiens, Absolut Vodka, Element, Burton Snowboards, FW, Primaloft, Shimano, Zero Motorcycles, Smith Optics, Strava, Brompton…

EVENTS & ATHLETES / Évènements & athletes Red Bull, FISE World Series, Arnaud Jérald, Super Slalom…

PROFIL /

De formation supérieure, vous justifiez d’un minimum de 2 ans d’expérience en agence de communication, relations presse ou digitale ou d’une expérience dans les médias ou l’évènementiel. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez une très bonne connaissance des médias (sociaux, print, online, TV, radio) généralistes et spécialisés sport et des réseaux sociaux assortie d’un réseau établi avec des journalistes, influenceurs et stylistes dans les univers du sport, du fitness, du bien-être et du lifestyle.

Pratiquant(e) d’une ou plusieurs disciplines sportive(s), vous êtes familier(ère) avec le discours technique lié à l’équipement sportif. Flexible, le rythme agence ne vous fait pas peur et vous faites preuve d’une organisation et d’une méthodologie de travail solides.

Vos qualités rédactionnelles doivent être irréprochables (orthographe et style impeccables).

Vous maîtrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit et avez une aisance relationnelle naturelle physique et téléphonique. Créatif(ve), vous aimez les punchlines et avez de la suite dans les idées pour créer des actions et des événements décalés pour vos clients.

Réactif(ve) et curieux(se), vous avez une longueur d’avance sur les lieux, nouveaux médias, tendances de consommation et sujets de société.

DESCRIPTIF DU POSTE /

– Adaptation, traduction ou rédaction, mise en page et envoi de communiqués de presse sur MailChimp

– Conseil, réflexion stratégique et élaboration des plans RP, e-RP et influence saisonniers ou annuels pour les clients de l’agence sous la responsabilité du directeur de clientèle

– Implémentation et suivi des missions prévues dans le cadre des contrats saisonniers des clients avec pour objectifs des placements de produits (séries mode, rubriques shopping, influenceurs, célébrités, TV & cinéma), des sujets de fond (sagas de marque, portraits, sujets de société), des partenariats média et réseaux sociaux

– Traitement des demandes presse et influence (réponse et suivi à des demandes d’informations, d’interviews et commande de produits) et approche proactive des journalistes et influenceurs (proposition de produits et sujets)

– Production et organisation d’événements (portes ouvertes, conférences, voyages de presse, réception de journalistes au showroom) et de portages de produits

– Développement de la relation client avec le directeur de clientèle (conseil au quotidien, reportings, appels réguliers)

– Entretien régulier des relations avec les journalistes et influenceurs, veille et recrutement de nouveaux contacts afin d’alimenter le fichier agence

– Participation à l’élaboration de propositions commerciales pour l’agence sous la responsabilité du directeur de clientèle

– Tenue du showroom (merchandising, prêts, commandes et renvoi de produits)

RÉMUNÉRATION / à partir de 30 000€ bruts annuels, à discuter

DISPONIBILITÉ / Dès que possible

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) À LUCILE@187COM.FR