Offre de Stage : Assistant(e) Relations Presse – FFKaraté

Assistant(e) Relations Presse H/F

Rattaché(e) au service communication, vous participez à la promotion et au développement du karaté et de la Fédération. Polyvalent(e), vous serez amené à travailler sur des projets variés, notamment le Tournoi de Qualification Olympique 2020 et les JO de Tokyo.

Poste

Au sein du service communication, vous contribuerez à la définition, à la planification et au déploiement de la stratégie des relations presse de la Fédération sur les thématiques suivantes :

– Rédaction et envoi de communiqués de presse / Dossier de presse

– Suivi et relations avec les journalistes

– Mise à jour du fichier presse en fonction des événements de la FFK

– Suivi des parutions presse (revue de presse)

– Organisation de conférence de presse

– Aide à la réalisation d’événements, partenariats

Compétences

Très bonne expression écrite et orale.

Bonne connaissance du milieu sportif et des médias

Anglais requis

Précédentes expériences en agence RP appréciées

Profil

Issu(e) d’une formation Bac +4/5 (école de journalisme/communication)

Vous êtes reconnu pour vos qualités rédactionnelles et votre orthographe irréprochable

Vous adorez le sport

Vous faites preuve de rigueur et d’une grande autonomie

Vous savez travailler en équipe et vous disposez d’un excellent relationnel

Vous êtes dynamique, rigoureux et force de proposition

Période

Durée : 6 mois

Début : Janvier 2020

Rémunération : Revenu légal + 50% du pass Navigo

Stage conventionné à Temps Plein basé à Montrouge (92120)

Votre présence sera nécessaire certains week-end pour événement terrain.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) sous la référence STAGEPRESSE2020 par mail à l’adresse suivante : communication@ffkarate.fr