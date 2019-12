Offre de Stage : Chargé de Partenariats – Stade Français Paris

OFFRE DE STAGE

Assistant développement commercial sponsoring

A partir de fin janvier 2020 (durée : 6 mois)

Direction/service : Département Commercial/Sponsoring

Sous la responsabilité du Responsable développement Sponsoring

Lieu de travail habituel : Stade Jean Bouin – 9 allée Charles Brennus – 75016 PARIS

Le Stade Français Paris est un club de rugby professionnel basé dans le 16ème arrondissement de Paris au Stade Jean Bouin. 14 fois Champion de France et 1 Coupe d’Europe au palmarès, le SFP est un club majeur du sport français. Le projet est ambitieux et nécessite des personnes motivées et proactives.

MISSIONS ET ACTIVITÉS

Au sein de la Direction du Développement et sous la responsabilité de l’équipe Sponsoring, vos différentes missions seront les suivantes :

– Représenter le Stade Français Paris auprès des partenaires et clients B2B

– Gestion de la relation quotidienne avec les partenaires et clients B2B du club (notamment dans le cadre de l’activation des contrats de partenariats)

– Mise en place opérationnelle des dispositifs de communication jour de match

– Élaboration des recommandations stratégiques de contenu / d’activation à destination des partenaires de SFP ou prospects sponsoring.

– Suivi et participation à la mise en place des dispositifs de visibilité Partenaires

– Veille fil rouge des benchmarks / best practices

– Suivi administratif des activités commerciales

NOS ATTENTES

– Première expérience dans le milieu du sport (agence, ayant-droit, sponsoring) souhaitée

– Anglais : confirmé (lu, écrit, parlé)

– Microsoft office : très bonne maîtrise (PowerPoint, Excel)

– Sens de la confidentialité

– Créativité et très bonne approche digitale

– Dynamisme, réactivité et excellent relationnel

FORMATION

– Niveau d’études : Bac+5 / fin d’études

– Stage de fin d’études niveau master 2

SALAIRE

Indemnité minimum légale de stage.

CONTACT :

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de Victor PELLISSIER – vpellissier@stade.com