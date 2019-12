Offre de Stage : Assistant Commercial – La Marseillaise des femmes (SportVision)

ASSISTANT COMMERCIAL

Contrat : Stage Indemnités : sur la base de 578 € / mois

Lieu : Marseille (13) Service : Commercial

Début : Janvier 2020

Description du poste :

Au sein de notre antenne marseillaise et sous la direction du Responsable Commercial, vous participez à la conception et la mise en place de la stratégie commerciale pour l’événement « La Marseillaise des femmes » via différentes missions :

• Prospection commerciale téléphonique

• Relation clientèle et prospects

• Recherche et ciblage d’annonceurs, constitution d’un carnet d’adresses des clients

• Prise de rendez-vous et briefs clients

• Développement du réseau de prospection

Qualifications :

PROFIL :

Stage destiné aux étudiants de niveau Licence et Master.

Dynamique, sérieux, organisé, bon relationnel, doté d’un sens commercial, vous savez faire preuve de rigueur et de créativité.

CONDITIONS :

Stage de 6 mois, sous convention de stage à temps plein, à pourvoir dans les meilleurs délais Indemnités de stage : sur la base de 578.00€

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante : paul@marseillaisedesfemmes.com