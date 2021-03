Offre de Stage – Chef de projet suivi des usages de marque – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

Au sein de direction de la marque de Paris 2024, le Pole a pour mission de créer les signes visuels et verbaux de chaque marque du portefeuille, d’en créer les outils d’expression et de déploiement, et d’en contrôler les usages faits par les différents acteurs de l’écosystème de Paris 2024.

Ledit portefeuille contient des marques à vocation aussi bien institutionnelles qu’à vocation commerciale, ou encore dont le rôle est d’habiller les sites et alentours en période de Jeux

ex : Paris 2024, Equipe de France Olympique, Mascotte, Relais de la Flamme, Terre de Jeux 2024, Look of the Games, …

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la responsable du pôle identité de marque, et managé par un chef de projet senior exécution et guides d’usage, le stagiaire a pour mission de contribuer à la bonne gestion de l’identité visuelle de la marque paris 2024 et de l’ensemble de ses marques et labels associés, ainsi qu’au suivi et au déploiement des usages de marques et des règles qui y sont associées.

Cela consiste à :

– Participer à l’élaboration et au contrôle des assets de marques avant diffusion.

– Participer au suivi des usage et veiller à la bonne application et au respect des marques Paris 2024 et des assets associés.

– Participer au suivi des demandes entrantes (Externe ou interne) en les resituant et en élaborant/apportant des réponses adaptées/personnalisées.

– Veiller et alerter face à des usages mal/non appliqués.

– Assurer le lien avec les autres directions dans le cadre des projets/sujets transversaux.

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

De formation Master 1/2, École de commerce, École de publicité, ISCOM, …..

Connaissances indispensables sur processus d’élaboration/construction des outils et règles d’usage d’une marque.

Excellente capacité d’écoute, de synthèse et de restitution.

Maitrise des logiciels Indesign et Illustrator.

Anglais courant et orthographe excellent.

Grande rigueur opérationnelle / organisationnelle.

Sens du collectif et état d’esprit positif.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Contrat : Stage de 6 mois

Temps de travail : Temps plein

Date début : Dès que possible

Salaire : Indemnité minimale de stage

Adresse : Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

