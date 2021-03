Offre Emploi : Juriste affaires juridiques et commerciales / Billetterie & hospitalité – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

La Direction Juridique, par l’intermédiaire de son équipe Affaires juridiques et commerciales, s’assure de la contractualisation, en français et en anglais, de l’ensemble des accords intervenants notamment en matière de partenariats, licence et, billetterie et hospitalité, et d’autres accords commerciaux nécessaires à l’organisation et à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (dont des accords droit TV).

Dans ce cadre, Paris 2024 recherche un ou une Juriste Affaires juridiques et commerciales / Billetterie & hospitalité rattaché(e) hiérarchiquement à la Manager Affaires juridiques et commerciales.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous la responsabilité de la Manager Affaires juridiques & commerciales, le ou la Juriste Affaires juridiques et commerciales / Billetterie & hospitalité devra agir comme un business partner des équipes commerciales et notamment des équipes Billetterie & Hospitalité.

Il ou elle devra notamment les aider à répondre à leurs problématiques juridiques BtoB et BtoC et les accompagner dans le cadre des projets commerciaux qu’elles traitent, et tout particulièrement le déploiement de la stratégie billetterie & hospitalité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ses missions comprendront notamment :

L’élaboration, rédaction et négociation de contrats commerciaux,

en anglais et en français ;

La rédaction des CGV billetterie & hospitalité selon la stratégie billetterie élaborée avec le Business, et en prenant en intégrant les contraintes spécifiques (législation, impératifs du CIO) ;

Le conseil aux opérationnels sur des sujets divers liés aux affaires commerciales ;

La gestion de sujets spécifiques à la billetterie (1er/2nd marchés, priorités de vente, accessibilité, équité et territorialité, vente en ligne et DSP2, paiement et prépaiement, fiscalité, etc.) et aux hospitalités ;

Le conseil en droit de la consommation ;

Le conseil en droit de la concurrence ;

La gestion de litiges BtoC et/ou BtoB, la lutte contre la revente illicite ;

La gestion de problématiques relatives à la contrefaçon en coordination avec l’équipe Propriété Intellectuelle ;

La participation à l’élaboration de contrats type en anglais et en français ;

La préparation de memos sur des sujets d’intérêt pour le service ;

Assurer une veille législative et règlementaire, tant au niveau français qu’européen ;

Veiller au respect des procédures et politiques de Paris 2024 et du CIO ;

La gestion des dossiers précontentieux et/ou contentieux avec l’aide de conseils/avocats externes (mises en demeure, protocoles d’accord, action en justice, etc.).

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Vous avez un Master en droit privé/droit européen/droit des affaires et une expérience de 5 ans minimum à un poste similaire dans un cabinet d’avocats ou auprès d’une société ou organisation de préférence dans un environnement européen ou international;

Vous avez une expérience en droit commercial/de la consommation/concurrence/publicité/droit européen;

Une expérience en billetterie (évènements sportifs ou culturels, parc d’attraction) serait un vrai plus.

Vous avez une capacité à gérer de tâches multiples et diverses en parallèle et dans des délais serrés, à établir des priorités et à maintenir les échéances.

Vous avez une bonne connaissance des impératifs Business;

Vous avez une personnalité dynamique et opérationnelle;

Vous avez une parfaite aisance rédactionnelle en français et en anglais.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Contrat CDI

Temps de travail Temps plein

Date début Dès que possible

Adresse Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

Pour postuler, rendez-vous ici