Offre de Stage : Community manager – Kop Media

⚽ Kop

Kop Media est une jeune société en forte croissance. Kop crée des contenus vidéos engageants pour les réseaux sociaux. Aujourd’hui :

– nous avons créé Kop Football (2,7M abo sur les réseaux sociaux)

– nous avons lancé Kop Rugby (2M de vues par mois)

– nous accompagnons une dizaine de clients dans leurs stratégies de contenus

🏆 Objectifs & Missions

Notre objectif est de développer et d’accroître de façon exponentielle nos communautés et notre notoriété dans l’écosystème du sport en proposant les meilleurs contenus possibles.

Nous recherchons un(e) talent passionné(e) de football, ayant une bonne connaissance de la vidéo et des processus de réalisation, maîtrisant l’art du storytelling pour alimenter nos pages sociales.

Ses missions :

– mise en ligne des contenus et gestions quotidiennes des pages sur les réseaux sociaux

– établir une stratégie de publication par réseaux et la respecter

– superviser l’ensemble du calendrier de publication et les livrables.

– proposer des idées de nouveaux contenus et de formats

– animer et valoriser l’engagement de la communauté

– mettre en place des partenariats/collaborations pour développer les audiences

– comprendre et s’adapter aux algorithmes des plateformes

– optimisation des plateformes pour surfer sur les tendances

– améliorer le référencement des contenus

– growth hacking : analyser les résultats et en tirer des conclusions

– reporting des KPIs

– suivre les trends & benchmarker les concurrents

– localisation et lancement de nouvelles pages dans d’autres langues (espagnol, anglais…)

💥 Tu es la bonne personne si

– Tu es ultra connecté(e) : maîtrise parfaite des réseaux sociaux et leurs KPIs

– Tu es passionné(e) de sport et des nouveaux médias

– Tu es pro-actif(ve), débrouillard(e), autonome et rigoureux(se)

– Tu es curieux(se) et passionné de formats vidéos

– Tu as de bonnes qualités rédactionnelles, orthographe et syntaxe parfaites

– Tu es doté(e) d’une connaissance parfaite d’internet, du foot et de l’actualité sportive

– Tu as une excellente maîtrise d’outil de montage comme Photoshop

– Tu as une bonne connaissance de Premiere Pro est un plus

– Tu maîtrises l’anglais/espagnol

🚀 Pourquoi rejoindre Kop Media ?

– révolutionner l’écosystème des médias sportifs avec nous

– rejoindre une équipe de jeunes passionnés de sports

– profiter d’un environnement ultra créatif

– travailler au cœur de Paris (11ème)

🤝 Contrat

Stage 2 mois

📍 Lieu Paris 11 – télétravail autorisé quelques jours/semaine

🗓 Date de prise de fonction : Dès que possible

Contact mail : thibault@kop-media.com