Offre de Stage : journaliste vidéo – Kop Football

⚽ Kop

Kop Media est une jeune société en forte croissance. Kop crée des contenus vidéos engageants pour les réseaux sociaux. Aujourd’hui :

– nous avons créé Kop Football (2,7M abo sur les réseaux sociaux)

– nous avons lancé Kop Rugby (2M de vues par mois)

– nous accompagnons une dizaine de clients dans leurs stratégies de contenus

Notre objectif est de développer et d’accroître de façon exponentielle nos communautés et notre notoriété, ainsi que celles de nos partenaires, en proposant les meilleurs contenus possibles.

✍️ Journaliste

Nous recherchons un(e) talent passionné(e) de Football ayant une bonne connaissance de la vidéo, des processus de réalisation et maîtrisant l’art du storytelling.

Son travail consistera à écrire des scripts pour nos vidéos, en collaboration avec nos équipes de production et notre réalisateur. Nos contenus analysent l’actualité, racontent les plus belles histoires et expliquent les différents aspects de ces sports pour divertir les fans du monde entier.

🚀 Ses missions :

– définir les sujets avec les équipes éditoriales et les formats avec la production

– storyteller l’écriture de la vidéo

– production et montage de ses propres contenus

– réaliser les recherches nécessaires à l’élaboration des épisodes

– proposer les meilleurs éléments visuels (photo, images d’archives, animations …) pour illustrer la narration

– rechercher les intervenants à interviewer pour appuyer les propos

– tourner et dérouler les interviews

– analyser les tendances et proposer des formats innovants

💥 Tu es la bonne personne si

– journaliste en devenir

– pro-actif(ve), débrouillard(e), autonome et rigoureux(se)

– curieux(se) et passionné(e) de vidéo

– tu as une excellente maîtrise de Premiere Pro

– doté(e) d’une connaissance parfaite du foot et de sa culture

🚀 Pourquoi rejoindre Kop Media ?

– révolutionner l’écosystème des médias avec nous

– rejoindre une équipe de jeunes passionnés

– profiter d’un environnement ultra créatif

– travailler au cœur de Paris (11ème)

🤝 Contrat

Stage 6 mois

📍 Lieu Paris 11 – télétravail autorisé quelques jours/semaine

🗓 Date de prise de fonction : Dès que possible

Contact mail : thibault@kop-media.com