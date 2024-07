Offre Emploi : Chef de projet évènementiel F/H – Fédération Française de Tennis

À propos de la FFT

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Descriptif du poste

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un chef de projet évènementiel afin de la soutenir dans ses activités.

Le service Evénementiel a pour mission de contribuer à valoriser l’image de la FFT et de ses assets (Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Greenweez Paris Major…) à travers des événements et cérémonies grand public proposant des concepts originaux, dans le but de rendre chaque événement unique et d’enrichir les expériences de nos publics cibles.

Sous la supervision du Responsable Evénementiel et en lien étroit avec les différentes directions et départements de la FFT, vous serez en charge de la conception et du pilotage d’actions événementielles in et out stadia au service de l’expérience spectateur, contribuant au rayonnement de nos marques et tournois et à leurs enjeux marketing et sportifs.

A ce titre, les missions proposées sont les suivante :

Conception :

Recensement et analyse des besoins

Etude de faisabilité

Storytelling & scénographie des événements

Rédaction et présentation des recommandations

Production :

Sélection et supervision des agences & prestataires

Pilotage du montage, de l’exploitation et du démontage

Coordination des demandes internes et externes, respect des exigences et directives organisationnelles

Etre garant(e) de la planification et du budget des actions et de leur optimisation

Bilan et analyse :

Définition des KPI de chaque action

Analyse des retours d’expérience

Identification des axes d’optimisation

Benchmark :

Veille du secteur événementiel, proposition d’innovations, connaissance du marché

Profil recherché

Formation / Expérience :

Niveau Bac +5 communication / événementiel / marketing

3 années d’expérience sur un poste similaire incluant de la présentation sportive et/ou de la gestion de show/scénarisation dans des événements tels que des concerts, défilés ou autre.

Compétences attendues :

Aptitude à la gestion et management de projet

Maîtrise du secteur de l’événementiel et de ses prestataires

Planification et budgétisation

Vision créative indispensable

Qualités requises :

Créativité et curiosité

Polyvalence, flexibilité et adaptabilité

Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation

Esprit d’équipe et dynamique

Gestion du stress, réactivité et diplomatie

Qualités rédactionnelles et relationnelles

Pour postuler, rendez-vous ici