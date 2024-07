Offre de stage : Chef de projets – SporTech FR

Octobre 2024 (6 mois)

👋 Qui sommes-nous ?

La SporTech est une association loi 1901, qui a pour objet de réunir les startups françaises digitales, innovantes ou à impact de l’économie du sport. Elle a aussi pour but d’accompagner et de mettre en avant ces membres auprès des entreprises, du grand public et des institutions publiques. Le collectif est actuellement composé de 150 startups membres (dont Sorare, MonPetitGazon, Gymlib, Sport Heroes, Kobi…), et est dirigé par un bureau directeur de 10 membres, élu chaque année en Assemblée Générale.

🚀 Description du poste

Tu es fan de sport et d’entreprenariat ? Tu rêves de bosser dans l’écosystème sportif mais tu n’arrives pas à te décider : startup, club d’e-sport, événementiel sportif ? Pourquoi choisir ? Ce stage est fait pour toi et te permettra, en travaillant au sein d’une équipe à taille humaine qui valorise les apports de chacun, d’être en contact avec TOUS les acteurs qui comptent dans le monde du sport et de l’innovation en France. Entrepreneurs, institutionnels, médias et tout l’écosystème n’aura plus de secrets pour toi !

🎯 Missions

Polyvalent, fort d’un esprit d’initiative et d’un bon relationnel, tu auras comme missions :

Développement de l’association

Rechercher de nouveaux adhérents et gestion des adhésions

Tenir et enrichir l’annuaire des entreprises du collectif

Présenter l’association aux adhérents et partenaires potentiels

Communication & animation de communauté

Animer le collectif sur les réseaux sociaux (Linkedin) et sur slack

Faire vivre la communauté d’entrepreneurs du collectif à travers des animations digitales et physiques (rencontres & créations de contenu)

Rédiger la newsletter mensuelle à destination des adhérents

Gérer le site internet

Organisation d’événements divers

🧠 Profil recherché

Bac +4 /5

Forte appétence pour le milieu du sport

Connaissance du milieu de l’innovation et des startups

Qualités attendues : autonomie, compétences relationnelles, dynamisme, esprit d’initiatives et forte capacité d’organisation.

📎 Informations complémentaires

Type de contrat : stage

Indemnités : 900 euros/mois.

Date de début : Idéalement le 14/10/2024

Lieu : Paris + télétravail

📥 Pour postuler :

Envoie ton CV et un court texte de motivation par mail avec l’objet “Candidature stage SporTech” à : clemence@sportechfr.com