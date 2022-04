Offre de Stage : Community Manager – Ligue de Football Professionnel

OFFRE DE STAGE COMMUNITY MANAGER (H/F)

La Direction de la Communication externe et RSE de la LFP recherche un(e) stagiaire : Community Manager

La Direction de la Communication externe et RSE s’articule autour de quatre grands axes :

• Les relations presse ;

• L’élaboration de la stratégie RSE ainsi que son déploiement ;

• La direction éditoriale des sites web et réseaux sociaux ;

• L’élaboration de la communication corporate de la LFP et de ses dirigeants.

Description des fonctions :

Le(la) stagiaire Community Manager sera rattaché(e) au Rédacteur en chef numérique de la Newsroom auxquels il (elle) apportera un soutien, notamment sur la gestion des réseaux sociaux :

• Soutien aux 2 Community Managers en semaine mais surtout le week-end dans la création de contenus live lors des journées Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT ;

• Proposer des nouveaux contenus capables de faire augmenter l’audience des réseaux sociaux ;

• Apporter un soutien dans la mise en place d’actions de gamification ;

• Assurer une veille stratégique des tendances digitales dans le football et dans le sport en général.

Conditions : Convention de stage obligatoire ; remboursement de 50% du Pass Navigo et accès aux titres restaurant pris en charge à 50% par la LFP ; gratification versée mensuellement.

Compétences requises :

• De formation supérieure dans le domaine du digital et/ de la communication, vous avez une forte affinité pour les réseaux sociaux dont vous connaissez tous les rouages ;

• La Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT n’ont plus aucun secret pour vous, vous connaissez tous les joueurs et êtes capable de commenter en live toutes les actions avec un langage approprié ;

• Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition, vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles ;

• Une première expérience réussie en tant que Community Manager serait un vrai plus.

Qualités requises :

• Autonomie ;

• Capacité d’initiative ;

• Créativité ;

• Sens du relationnel ;

• Rigueur ;

Disponibilité : juillet 2022.

Durée : 6 mois

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à la Direction des RH de la LFP par mail aux adresses suivantes : vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@LFP.fr