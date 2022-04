Offre de Stage : Chef de projet marketing digital – Kappa Europe

Stage – Chef de projet marketing digital

Contrat : stage de 6 mois (pas d’alternance)

Début : 04/07/2022

Lieu : Saint-Herblain (44, région nantaise)

Rémunération : rémunération légale + tickets restaurant

À propos :

Kappa Europe est un groupe Européen qui s’occupe de la stratégie, du marketing, de la production et de la distribution de Kappa en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Suisse.

La marque Kappa® : Kappa® est une marque italienne leader dans les vêtements de sport et lifestyle. Elle équipe aujourd’hui plus d’une centaine de clubs professionnels dans le monde dont l’AS Monaco, le Betis Seville, Aston Villa, le Stade Français Paris entre autres. Kappa® revendique une élégance et un style au service de la performance. À travers ses gammes Authentic et Robe di Kappa, Kappa® occupe aussi le territoire de la mode.

Descriptif du poste :

L’équipe digitale Kappa recherche, en stage, un/e chef de projet marketing digital. Sa mission principale sera de gérer la mise en ligne et la promotion des collections sur les eshops France et Espagne de Kappa.

1/ Marketing produit & e-merchandising Gestion des informations et du merchandising des collections (informations produits, marketing, SEO) Pilotage des mises en ligne de collection, en collaboration avec les équipes produits, marketing et design. Organisation des shootings produits ecommerce.

2/ Animation commerciale & marketing

Organisation de campagnes marketing hebdomadaires sur nos eshops (bannières, newsletter).

3/ Communication

Gestion du blog Kappa France et de la newsletter interne.

Profil recherché :

Vous êtes étudiant/e en webmarketing/marketing/gestion de projet.

Vous avez une première expérience dans le domaine du ecommerce ou du digital.

Vous maîtrisez Excel.

Vous possédez des qualités organisationnelles et rédactionnelles.

Contact :

>> Envoyer CV + lettre de motivation à Alizée Philippe / a.philippe@kappa.com