Offre freelance : Consultant communication RP sport – BernasCOM

Consultant communication RP SPORT

=> Envoyer CV et MAIL de Motivation sur rh@bernascom.com

BernasCOM est une agence de communication RP dynamique, à la recherche d’un.e passionné.e de sport, ayant une bonne connaissance des medias et nouveaux médias, pour une mission long terme (et évolutif).

Nous travaillons pour des équipementiers de renom, des événements sportifs magiques, des salles de sport originales, des athlètes géniaux, des aventuriers incroyables… !

Mission uniquement en statut Free-lance.

Basée 1 semaine à Lagny sur Marne (77 – Marne La Vallée) // 1 semaine en télétravail.

MISSIONS :

Gestion des relations presse et e-RP de 4-6 clients (Equipementiers, évenements, salles de sport…), sur long terme

Réflexion sur la stratégie de communication RP et E-RP des marques et mise en place d’un plan d’action

Veille et entretien du réseau de l’agence (journalistes, blogueurs et influenceurs)

Rédaction et suivi de la mise en page des outils de communication (Communiqués de presse, invitation, dossier de presse…)

Suivi quotidien des demandes (infos, visuels produits, demandes de tests…)

Mise en place de campagne de relances pour proposition de sujets

Production et organisation d’actions (event, voyage de presse, portage…)

Suivi des reportings clients (Point com hebdomadaire, rapport d’activité, bilans, revue de presse…)

Encadrement d’un stagiaire attitré

Contribution à la stratégie d’entreprise

Compétences indispensables :

Connaissance des relations medias globale (stratégie, réseau, rédaction, organisation, journalistes, fichiers presse…)

Vraie passion pour le sport (Pratique et suivi), connaissance des acteurs (bon réseau)

Maitrise des outils digitaux : Canva, réseaux sociaux, nouvelles technologies

Anglais courant (indispensable)

Très bonne gestion des outils informatiques

Forte utilisation des réseaux sociaux à titre pro et perso (Post, suivi des influenceurs,…)

Rédactionnel et orthographe irréprochable

Profil recherché : TRES bon relationnel, sportif (amateur), charisme et leadership, autonome, dynamique, ultra positif, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, facilité de communication, aimant les nouvelles rencontres, le dépassement de soi et les challenges !