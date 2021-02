Offre de Stage : Sponsoring Sales Manager – Grinta

En octobre 2020, nous avons déployé une solution e-commerce clé en main qui permet aux clubs de créer leur propre boutique d’articles de sport en quelques clics. Les licenciés accèdent à des offres exclusives des marques, tout en boostant l’image et la trésorerie de leur association sportive !

Mais Grinta c’est aussi la 1ère solution de sponsoring du sport amateur : nous permettons aux marques de se connecter aux communautés de sportifs amateurs. Pour la 3ème année consécutive, trois marques ont déjà renouvelé leur engagement : Unibet, Groupama et BigMat

Nous recherchons des personnes aussi talentueuses que portées par une conviction forte : le sport représente le plus beau des vecteurs de cohésion sociale, de santé et d’éducation !

Aujourd’hui la team Sponsoring de Grinta souhaite s’agrandir et recherche une nouvelle recrue en tant que Sponsoring Sales Manager pour un stage de 6 mois ! Si le sport amateur, tu l’aimes, vraiment, alors voici un peu de lecture.

Tes missions

Nous cherchons un stagiaire pour une mission de 6 mois minimum à démarrer au plus vite.

Rejoins notre équipe à travers les missions suivantes :

– Veille stratégique du marché du sponsoring sportif et suivi de l’actualité de l’écosystème du sport amateur,

– Développement des outils : référencement des marques présentes sur le marché, présentation de notre offre et de ses activités, supports de communication interne/externe,

– Conception et mise en oeuvre opérationnelle des opérations clients,

– Participation à la conception, à la commercialisation, à la gestion et à la livraison des campagnes d’activation clients.

Ta boîte à outil

– Notion va devenir ton meilleur pote pour t’y retrouver dans tes missions quotidiennes. Nous utilisons également Slack pour communiquer entre nous.

– Metabase te donne une vision globale de notre data pour prendre les bonnes décisions.

– Intercom sera l’endroit où tu pourras échanger avec les clubs partenaires de nos opérations.

– Un stylo et un papier pour noter, dessiner et partager tes brillantes idées.

Qualifications

– Tu possèdes un bon relationnel, c’est évident non ? Tu es empathique et déterminé

– Tu sais t’organiser et prioriser tes tâches, vraiment !

– Tu es à l’aise avec les univers de la communication, des médias ou du sponsoring, c’est presque une passion !

– Ta créativité n’est pas un vilain défaut ; aussi parce que tu la balances avec un bon pragmatisme.

– PowerPoint n’a pas de secret pour toi.

– Tu es à l’aise avec les nouvelles technologies.

– Tu connais la force des réseaux sociaux *(d’un point de vue professionnel hein !!)*.

Nice to have

– Tu affiches une grinta sans faille,

– Tu es passionné(e) de sport et / ou par la publicité,

– Tu as déjà une expérience en agence (média, créa, sport…), en régie publicitaire ou chez l’annonceur ❤️

– Tu possèdes une expérience (passée ou en cours) dans le secteur associatif sportif

Let’s talk

En lisant chaque ligne de cette annonce tu t’es dit « j’ai l’impression qu’ils parlent de moi, il me faut ce stage » ?

Alors écris à guillaume.sarfati@lacentraledusport.fr

– Pense à mettre le titre du poste en objet de ton mail (Pour nous aider à trier et ne pas te perdre dans les méandres des internet).

– Dis nous en plus sur toi, ce qui te motive à postuler et pourquoi tu dois absolument rejoindre la team. Sois créatif, fais nous rire, innove… on adore ça !

– Si tu as des liens ou des supports qui puissent nous montrer ce que tu as fait dans ta (déjà) longue et brillante carrière, on prend.

– Si nous adorons ta candidature, tu passeras 2 entretiens : un avec Guillaume (directeur sponsoring), et un échange avec plusieurs personnes de l’équipe Grinta.