Offre de Stage : Content Designer – Rebound CG.

Description du poste

Rebound CG. recherche un Content Designer pour l’accompagner dans la production de contenus engageants autour de ses jeux dont la référence sportive Tennis Manager (iOS, Android, +1 millions de téléchargements) qui sortira prochainement sa licence sur PC, dans les pas des séries Football Manager !

Votre rôle sera de penser et créer des contenus engageants sur les réseaux sociaux et participer à développer notre communauté.

Vos missions seront, en étroite collaboration avec notre Community Manager, les suivantes:

• Création de contenus publicitaire vidéo et image, tous formats, destinés aux différentes sources d’acquisition d’utilisateurs (FB, TW, Insta, YT, Snap, TikTok, Twitch…)

• Création de contenus engageants, vidéo et image (tops, memes, stories…) à destination des réseaux sociaux de nos jeux (+ Steam, Discord, Insta …)

• Benchmark et recherche/proposition de nouveaux concepts et contenus créatifs pour alimenter les partenaires externes de nos jeux (marques, sponsors, sportifs pro etc.)

Compétences attendues

• Maîtrise indispensable des logiciels d’édition type Photoshop, In Design, ou vidéo After Effects et Adobe Première

• Connaissances solides des principes de bases du design et du marketing

• Forte créativité et hacker mindset

• Capacité à prendre du recul sur son travail pour en tirer des enseignements et améliorer les performances des contenus créés

• Doté d’une forte curiosité vous êtes intéressé par de nombreux domaines dont le gaming et le sport

A fournir

CV, lettre de motivation, références, site Web (si applicable)

A l’attention de : Responsable du recrutement

C’est pour vous l’opportunité de rejoindre une équipe de passionnés de jeux vidéo & de sport. Vous œuvrerez sur une licence à fort potentiel présente sur mobile, et bientôt sur PC !

Prise de fonction : 1er avril 2021

Durée : 4 mois minimum

Gratification : selon expérience

Pour postuler : jobs@reboundcg.com